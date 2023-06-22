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Скарби вікінгів: у Норвегії вчені знайшли унікальні артефакти

22 червня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Скарби вікінгів: у Норвегії вчені знайшли унікальні артефакти
Скарби вікінгів. Фото: Dag-Øyvind Engtrø Solem.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Норвегії науковці знайшли унікальні артефакти. Зокрема, гральну фігурку, прикрашену різьбленими рунічними написами. Її виявили у місті, яке заснував у 997 році Олав Трюггвасон, король вікінгів. 

Про це пише видання HeritageDaily.

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Скарби вікінгів у Норвегії

Під час розкопок археологи знайшли гральну фігурку, що виготовлена з мильного каменю — різновиду талькової породи.

Відомо, що вікінги для виготовлення предметів побуту використовували саме мильний камінь. 

Особливо зацікавило науковців унікальне різьблення. Після додаткового дослідження стало відомо, що рунічні написи точно повторювали контури гральної фігури і перекладалися як слово "siggifr".

Вчені вважають, що термін "Sig" є скороченою формою популярного норвезького чоловічого імені.

Нагадаємо, окупанти продовжують вивозити усе цінне із захоплених територій України. У тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський.

Також ми писали, що окупанти викрали понад сотню археологічних артефактів із заповідника "Кам’яна Могила", що знаходиться на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Усі цінності вирішили вивезти до анексованого Криму.

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