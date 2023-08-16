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На Полтавщині у древніх курганах вчені розкопали золото

16 серпня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Полтавщині у древніх курганах вчені розкопали золото
Вчені знайшли жіноче поховання із золотом. Фото: історико-культурний заповідник "Більськ"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На території Більського городища археологи знайшли жіноче поховання із золотом та іншими речами побуту. На території заповідника нині працює експедиція "Охоронної археологічної служби України". І там зізнаються, що можуть відкопати ще кілька цінних для науки предметів.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook історико-культурний заповідник "Більськ".

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У заповіднику зазначають, що під час розкопок на території Більського городища археологи знайшли жіноче поховання із золотом.

"У день професійного свята готові поділитися попередніми результатами цьогорічних досліджень на курганних некрополях Більського городища", — йдеться в повідомленні заповідника.

Повідомляється, що науковці знайшли золотий набір, який датується першою половиною VI ст до н.е. Тобто знахідкам понад 2600 років.

Попередньо відомо, що це були золоті пластини, які нашивали на жіночий одяг. Серед іншого в кургані знайшли речі побуту, зокрема, посуд.

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Відомо, що надалі знахідки оброблять науковці та передадуть до історико-культурного заповідника "Більськ".

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області науковці розкопали унікальній давний предмет ужитку. За припущенням археологів, скоріше за все, об’єкт являє собою пастку для запірного вилову риби. Найближчим часом науковці мають вирішити подальшу долю знайденого об'єкта.

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