Под Киевом нашли уникальные артефакты ІІІ-ХІ веков: в чем их уникальность

Ученые во время раскопок. Фото: НАН Украины

В ходе исследования могильника в Рокитнянском районе, на правом берегу реки Рось в Киевской области, ученые изобрели уникальные артефакты III-XI веков. Среди находок ученые насчитали 12 средневековых погребальных комплексов и более 20 разновременных объектов.

Об этом на своем сайте сообщает Национальная академия наук Украины.

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Уникальные находки

Ученые этим летом продолжили изучать археологический комплекс "Остров Сухолисы". Они отмечают, что за два месяца удалось зафиксировать 12 средневековых погребальных комплексов и более 20 разновременных объектов (преимущественно черняховской культуры — III — V вв.).

Археологи обнаружили остатки нескольких гробниц (5 комплексов) в виде фрагментов ветхой древесины. В трех комплексах были железные гвозди, которыми забивали крышки гробов.



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Интересной находкой стал древнерусский гончарный горшок первой половины XI века. Такой впервые нашли в погребении.

Гончарный горшок. Фото: НАН Украины

Впрочем, самой яркой находкой стал инвентарь женских захоронений.

"В этом сезоне обнаружена уже шестая витая шейная гривна типа "Totenkrone". Вероятно, подобные предметы имели не только экономическое, но и определенное сакральное значение. Возможно, их следует интерпретировать как приданое молодых женщин, наделенное им родителями, занимавшими весомое имущественное и социальное положение в обществе пруссов и ятвягов", — объясняют ученые.

Женское захоронение. Фото: НАН Украины

Напомним, на территории Бельского городища археологи обнаружили женское захоронение с золотом и другими вещами быта. На территории заповедника работает экспедиция "Охранной археологической службы Украины". И там признаются, что могут отрыть еще несколько ценных для науки предметов.