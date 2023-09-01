Под Киевом нашли уникальные артефакты ІІІ-ХІ веков: в чем их уникальность
В ходе исследования могильника в Рокитнянском районе, на правом берегу реки Рось в Киевской области, ученые изобрели уникальные артефакты III-XI веков. Среди находок ученые насчитали 12 средневековых погребальных комплексов и более 20 разновременных объектов.
Об этом на своем сайте сообщает Национальная академия наук Украины.
Уникальные находки
Ученые этим летом продолжили изучать археологический комплекс "Остров Сухолисы". Они отмечают, что за два месяца удалось зафиксировать 12 средневековых погребальных комплексов и более 20 разновременных объектов (преимущественно черняховской культуры — III — V вв.).
Археологи обнаружили остатки нескольких гробниц (5 комплексов) в виде фрагментов ветхой древесины. В трех комплексах были железные гвозди, которыми забивали крышки гробов.
Интересной находкой стал древнерусский гончарный горшок первой половины XI века. Такой впервые нашли в погребении.
Впрочем, самой яркой находкой стал инвентарь женских захоронений.
"В этом сезоне обнаружена уже шестая витая шейная гривна типа "Totenkrone". Вероятно, подобные предметы имели не только экономическое, но и определенное сакральное значение. Возможно, их следует интерпретировать как приданое молодых женщин, наделенное им родителями, занимавшими весомое имущественное и социальное положение в обществе пруссов и ятвягов", — объясняют ученые.
Напомним, на территории Бельского городища археологи обнаружили женское захоронение с золотом и другими вещами быта. На территории заповедника работает экспедиция "Охранной археологической службы Украины". И там признаются, что могут отрыть еще несколько ценных для науки предметов.