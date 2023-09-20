Якби динозаври існували, чи не були б їхні кістки всюди? Вчені пояснили

Співробітник Sotheby's у Нью-Йорку демонструє розмір скелета динозавра Gorgosaurus. Фото: AP/Юлія Ніхінсон

Любителі теорій змов часто стверджують ніби динозаврів насправді не існувало і все це вигадка, щоб змусити людей повірити в теорію еволюції. Один з головних аргументів конспірологів — якщо стародавні рептилії справді жили на планеті, чому їхні кістки не знаходять всюди?

Вчені, які присвятили своє життя вивченню цих неймовірних істот, не стали стояти осторонь й пояснили, чому рештки динозаврів так важко знайти, пише IFLScience.

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Зазвичай, ті, хто вірить у теорію змови, посилаються на такі факти:

ніколи не знаходили цілі скелети динозаврів, тому цілком можливо, що це звичайні рештки тварин;

всі скелети у музеях — репліка, а отже справжніх не існує;

якби динозаври існували, їхні кістки знаходили б усюди.

Череп стародавнього динозавра герреразавра. Фото: uk.wikipedia.org

Чому кісток динозаврів так мало — вчені пояснюють

Любителі теорій змов розчаруються, коли дізнаються, що скам'янілі рештки динозаврів були знайдені на всіх континентах. Так, вони розподілені нерівномірно, але це не через якусь химерну змову. Скам’яніння відбувається рідко і лише за певних обставин.

Щоб скелет стародавньої істоти дожив до наших днів, він мав пройти певний досить складний процес. Після того, як тварина померла, її тіло мало бути поховане багатьма шарами осаду. Коли тиск зростав, рештки стискались, утворюючи осадову породу. Під час цього процесу мінерали просочувалися в укладені кістки тварин, перетворюючи їх на камінь.

Оскільки цей процес вимагає накопичення осаду на верхній частині решток тварини, майже всі скам’янілості, які коли-небудь знаходили археологи, були в морях, де пісок і бруд можуть вимити тіло.

"Більшість скам’янілостей динозаврів, які ми знаходимо, походять від тварин, які жили поблизу озера чи річки. Деякі загинули незадовго до того, як територію затопило й покрило свої останки брудом і мулом. Інших змило в річку сильним дощем", — пояснив дослідник динозаврів з Музею природної історії, доктор Девід Баттон.

На жаль, від динозаврів, які жили далеко від водойм, у джунглях та гірських місцевостях майже нічого не залишилося. Через такий складний процес "виробництва" скам'янілостей про багатьох істот людству так і не вдасться дізнатися.

Одне дослідження 2006 року показало, що приблизно 71% динозаврів залишаються невідомими. Деякі гірські динозаври теоретично могли бути знесені з гори до річища річки, де могло відбутися скам’яніння, але це малоймовірно. Як наслідок, ми мало знаємо про їхні унікальні адаптації.

"Хоча тварини в цих районах могли мати низинних родичів, цілком можливо, що існували невеликі клади, які спеціалізувалися на середовищах, де вони навряд чи стануть скам’янілостями", — сказала палеонтолог Нью-Йоркського технологічного інституту Карен Пул.

Висновок простий: динозаври зустрічаються скрізь, але скам’янілі лише за відповідних обставин.

Скелет динозавра на прізвисько Баррі. Фото: Reuters

До речі, палеонтологам вдавалося знайти майже цілий скелет стародавньої рептилії. Один з найпопулярніших прикладів — тиранозавр С'ю. Скелет цієї особини є найповнішим з будь-коли знайдених — цілих 90% зі 100 кісток збереглися, зокрема череп.

Скелет тиранозавра на ім'я С'ю. Фото: uk.wikipedia.org

Нагадаємо, ми писали, що вчені розповіли про першого хижака, який жив задовго до динозаврів. Його скам'янілі рештки знайшли в Бразилії.

Раніше ми розповідали про те, що вченим вдалося визначити, скільки тиранозаврів жило на Землі до падіння астероїда. Кількість цих хижаків вражає!