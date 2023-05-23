Скільки тиранозаврів ходило по Землі: кількість жахає

Закам'янілі кістки тиранозавра. Фото: freepik.com

Вчені визначили, що культовий тиранозавр рекс мав доволі багато "родичів" до падіння доленосного астероїда. Так, цих звірів нараховувалось близько 1,7 млрд на Землі.

Про це повідомляє NNews.

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Хоча 1,7 мільярда є значною цифрою, вона все ж є меншою на 800 мільйонів динозаврів порівняно з оцінкою, зробленою в попередньому дослідженні 2021 року. Останній аналіз базується на найновішій інформації про ріст і розмноження динозаврів, що робить його більш точним.

"Нові розрахунки свідчать про меншу виживаність тиранозаврів, зменшення загальної кількості поколінь і меншу кількість відкладання яєць. Існують достатні дані про ці фактори, отримані з детальних досліджень скам'янілостей та порівнянь з сучасними видами, які, на думку вчених, зберегли певні риси динозаврів", — йдеться в матеріалі видання.

Еволюційний еколог з Університету Йоганна Гутенберга (Німеччина) Єва Грібелер перевірила свою модель дослідження щодо 23 видів рептилій, птахів і ссавців. Вона встановила, що її метод досліду достатньо точно передбачає чисельність популяції порівняно з попередньою моделлю. Це свідчить про те, що цей підхід може бути застосований і до тиранозавра рекса.

Крім того, окрім досягнення величезної цифри в 1,7 мільярда, дослідження також вказує на те, що знайдено лише незначну частку останків динозаврів цього виду. Причини такої низької кількості і де перебувають інші кістки залишаються питаннями для майбутніх досліджень.

Культовий тиранозавр рекс. Фото: Shutterstock.com

Нагадаємо, що вчені нарешті з’ясували, яка багатоклітинна тварина першою виникла на Землі. Так, дослідження показали, що цю сходинку посідає особливий вид медуз, що виник 700 млн років тому. Для порівняння динозаври з’явилися 230 млн років тому.