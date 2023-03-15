Дослідники оприлюднили нові дані про динозавра, який мав рекордно довгу шию

У Mamenchisaurus sinocanadorum була найдовша шия з усіх відомих динозаврів

Рослиноїдний зауропод, який ходив на території сучасного Китаю приблизно 162 мільйони років тому, мав найдовшу серед усіх відомих динозаврів шию. Палеонтологи за допомогою сучасних технологій змогли зробити нові висновки про будову його скелета.

Про це повідомляє CNN.

Що відомо про динозавра

Скам'янілі останки динозавра під назвою Mamenchisaurus sinocanadorum були виявлені в 1987 році в північно-західному регіоні Китаю Сіньцзян і вперше описані в науковій статті 1993 року. Динозавра назвали на честь спільної китайсько-канадської групи, яка розкопала скам'янілість.

Дослідники припускають, що шия істоти довжиною 15,1 метра дозволяла їй стояти на одному місці й захоплювати навколишню рослинність, отримуючи таким чином максимальну кількість споживаної їжі водночас зберігаючи енергію.

Нове дослідження

У новому аналізі скам’янілостей, опублікованому в журналі Systematic Palaeontology, палеонтологи використовували комп’ютерне топографічне сканування, яке не було широко доступним три десятиліття тому, щоб порівняти M. sinocanadorum з іншими спорідненими зауроподами, знайденими в останні роки.

"Маменчізавриди важливі, оскільки вони розширили межі довжини шиї та були першою лінією зауроподів, яка це зробила. Маючи 15-метрову шию, схоже, що Mamenchisaurus sinocanadorum може бути рекордсменом — принаймні, поки не буде виявлено довшу шию", — сказав провідний автор дослідження Ендрю Мур, палеонтолог і доцент нью-йоркського Університету Стоуні Брук.

Палеонтологи змогли зробити висновок про довжину шиї, вивчивши три збережених хребця зразка та порівнявши їх з кістками шиї близькоспоріднених динозаврів.

Дослідження виявило інтригуючі подробиці про цих величезних динозаврів. Подібно до легкого скелета птаха, кістки M. sinocanadorum були наповнені повітрям, а не кістковим мозком, що характерно для більшості кісток ссавців. Комп'ютерна томографія показала, що повітря становить від 69% до 77% об'єму хребців.

"Імовірно, це важливий механізм для створення такої довгої шиї, тому інакше вона була б досить важкою", — сказав Мур.

Біомеханічні дослідження показали, що шия маменчізавридів була піднята під кутом приблизно від 20 до 30 градусів над горизонталлю. Однак навіть при цьому відносно невеликому куті надзвичайна довжина шиї все одно означатиме, що голова тварини може досягати висоти приблизно від 7,5 метрів до 10 метрів над землею.

Згідно з дослідженням, еволюційні адаптації зауроподів — гігантські розміри та вегетаріанська дієта — не мають сучасного еквівалента. Але родовід цих довгошиїх динозаврів був дуже успішним: різні види зауроподів з’явилися на початку епохи динозаврів і процвітали до свого вимирання 66 мільйонів років тому.

Нагадаємо, раніше у Південній Америці науковці виявили новий вид динозавра. Карликовий різновид анкілозавра сягав у довжину усього 2-3 метри.