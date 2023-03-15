Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Дослідники оприлюднили нові дані про динозавра, який мав рекордно довгу шию arrow

Дослідники оприлюднили нові дані про динозавра, який мав рекордно довгу шию

15 березня 2023 18:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Mamenchisaurus sinocanadorum була найдовша шия з усіх відомих динозаврів
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Рослиноїдний зауропод, який ходив на території сучасного Китаю приблизно 162 мільйони років тому, мав найдовшу серед усіх відомих динозаврів шию. Палеонтологи за допомогою сучасних технологій змогли зробити нові висновки про будову його скелета. 

Про це повідомляє CNN

Читайте також:

Що відомо про динозавра

Скам'янілі останки динозавра під назвою Mamenchisaurus sinocanadorum були виявлені в 1987 році в північно-західному регіоні Китаю Сіньцзян і вперше описані в науковій статті 1993 року. Динозавра назвали на честь спільної китайсько-канадської групи, яка розкопала скам'янілість.

Дослідники припускають, що шия істоти довжиною 15,1 метра дозволяла їй стояти на одному місці й захоплювати навколишню рослинність, отримуючи таким чином максимальну кількість споживаної їжі водночас зберігаючи енергію.

Нове дослідження

У новому аналізі скам’янілостей, опублікованому в журналі Systematic Palaeontology, палеонтологи використовували комп’ютерне топографічне сканування, яке не було широко доступним три десятиліття тому, щоб порівняти M. sinocanadorum з іншими спорідненими зауроподами, знайденими в останні роки.

"Маменчізавриди важливі, оскільки вони розширили межі довжини шиї та були першою лінією зауроподів, яка це зробила. Маючи 15-метрову шию, схоже, що Mamenchisaurus sinocanadorum може бути рекордсменом — принаймні, поки не буде виявлено довшу шию", — сказав провідний автор дослідження Ендрю Мур, палеонтолог і доцент нью-йоркського Університету Стоуні Брук. 

Палеонтологи змогли зробити висновок про довжину шиї, вивчивши три збережених хребця зразка та порівнявши їх з кістками шиї близькоспоріднених динозаврів.

Дослідження виявило інтригуючі подробиці про цих величезних динозаврів. Подібно до легкого скелета птаха, кістки M. sinocanadorum були наповнені повітрям, а не кістковим мозком, що характерно для більшості кісток ссавців. Комп'ютерна томографія показала, що повітря становить від 69% до 77% об'єму хребців.

"Імовірно, це важливий механізм для створення такої довгої шиї, тому інакше вона була б досить важкою", — сказав Мур.

Біомеханічні дослідження показали, що шия маменчізавридів була піднята під кутом приблизно від 20 до 30 градусів над горизонталлю. Однак навіть при цьому відносно невеликому куті надзвичайна довжина шиї все одно означатиме, що голова тварини може досягати висоти приблизно від 7,5 метрів до 10 метрів над землею.

Згідно з дослідженням, еволюційні адаптації зауроподів — гігантські розміри та вегетаріанська дієта — не мають сучасного еквівалента. Але родовід цих довгошиїх динозаврів був дуже успішним: різні види зауроподів з’явилися на початку епохи динозаврів і процвітали до свого вимирання 66 мільйонів років тому.

Нагадаємо, раніше у Південній Америці науковці виявили новий вид динозавра. Карликовий різновид анкілозавра сягав у довжину усього 2-3 метри. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:41Карло Анчелотті та Юрген Клопп назвали стартові склади на матч 1/8 ЛЧ "Реала" та "Ліверпуля"

20:39 Залужний провів переговори з головою Збройних сил Франції: ключові питання

20:23 Можна їсти у піст: як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь

20:20 Представник Індії на саміті G20 дорікнув світові за "надмірну" увагу до війни в Україні

20:00 Медики дали поради, як підтримувати здоров’я та блиск шкіри

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 В Україні різко похолодає: мешканцям яких регіонів краще підготуватися до снігу

19:58 ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів: серед втрат є Су-25

19:49Резніков розповів про результати засідання "Рамштайн-10"

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

19:38 Президент "Київстар" розповів, як змінилися кібератаки росіян під час повномасштабної війни

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з відео

17:05 З’явився указ президента про звільнення Максима Марченка

Новина з відео

14:20 Критична інфраструктура на Одещині працюватиме навіть попри обстріли, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова — пошкоджено навчальний заклад

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:06Українські військові ефектно "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-24 у Бахмуті

Новина з відео

13:52 Мешканець Маріуполя показав свою квартиру після "хазяйнування" окупантів

Новина з відео

13:12 Гуменюк розповіла, коли може відбутись черговий масований обстріл

Новина з відео

13:05 ​​​​​​​У Криму окупанти почали готувати до війни школярів

Новина з відео

11:52​​​​Росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

Актуальне по темі

None 15 Березень 20:41

Карло Анчелотті та Юрген Клопп назвали стартові склади на матч 1/8 ЛЧ "Реала" та "Ліверпуля"

None 15 Березень 20:39

Залужний провів переговори з головою Збройних сил Франції: ключові питання

None 15 Березень 20:23

Можна їсти у піст: як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь

None 15 Березень 20:20

Представник Індії на саміті G20 дорікнув світові за "надмірну" увагу до війни в Україні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB