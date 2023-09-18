Вчені знайшли рештки хижака, що жив задовго до появи динозаврів — фото

Художня реконструкція доісторичного хижака Pampaphoneus biccai. Фото: Марсіо Кастро (Márcio Castro)

Найстрашнішими доісторичними хижаками, які коли-небудь жили на Землі, вважають динозаврів, зокрема тиранозаврів. Проте за цей статус можуть позмагатися й інші не менш жахливі ящери, які були панівним видом ще за 40 мільйонів років до появи перших динозаврів.

Рідкісні рештки м’ясоїда віком 265 мільйонів років знайшли вчені в Бразилії, пише видання Science Alert.

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Що відомо про знахідку археологів

Зазначається, що на півдні Бразилії поблизу Сан-Габріеля дослідникам вдалося знайти практично повний скам’янілий череп розміром майже 36 см (14,2 дюйма) разом із кістками скелета (ребра та кінцівки).

"Скам’янілість була знайдена в середньопермських породах, у районі, де кістки не такі поширені, але завжди викликають приємні сюрпризи", — розповів один з палеонтологів Федерального університету Пампи (UNIPAMPA), Бразилія, який брав участь у розкопках, Матеус А. Коста Сантос.

Встановлено, що рештки належать Pampaphoneus biccai — хижаку з роду диноцефальних терапсид, які жили від 268 до 265 мільйонів років тому, а отже старші навіть за тиранозаврів. Знайдений хижак жив перед падінням астероїда, яке призвело до вимирання 86% видів тварин на Землі.

Череп Pampaphoneus biccai. Фото: Зоологічний журнал Ліннеївського товариства

За словами палеонтологів, скам'янілість, знайдена в Бразилії, демонструє найбільшого м’ясоїда свого часу. Саме він був кошмаром усіх істот, що населяли тоді джунглі. Цей монстр був здатний полювати на таких істот, як мініатюрний дицинодонт Rastodon і колосальна амфібія Konzhukovia.

"Тварина була суворим звіром і, мабуть, викликала справжній страх в усіх, хто траплявся їй на шляху", — заявила палеонтологиня Гарвардського університету Стефані Пірс.

Палеонтолог з UNIPAMPA Феліпе Пінейро, що брав участь у роскопках, розповів, що істота, висотою 3 метри (10 футів) та вагою 400 кілограмів (882 фунти), мала гострі ікла, пристосовані для захоплення здобичі.

"Його зуби та черепна архітектура свідчать про те, що його укус був достатньо сильним, щоб жувати кістки, як у сучасних гієн. Це був найбільший наземний хижак в Південній Америці, якого ми знаємо з пермського періоду", — стверджує науковець.

Цікаво, що свою назву Pampaphoneus він отримав не просто так, переклад з грецької мови — "жахлива голова". Річ у тім, що череп цих доісторичних істот був дуже товстим.

Череп нового зразка Pampaphoneus biccai. Фото: Феліпе Пінейро

Яке значення має знахідка для історії та науки

Вчені і раніше знаходили рештки Pampaphoneus biccai як в Бразилії, так і в Африці, Азії, проте вони були малими та нецілісними. Ця знайдена скам'янілість розкриває нові ознаки, раніше невідомі для цього виду. Так, хижак, який жив у Бразилії значно відрізнявся від своїх родичів, які жили в інших частинах світу.

Вчені припускають, що вони знайшли не дорослу особу, а отже ці тварини могли бути ще більші й небезпечніші. Проте ця теорія потребує доказів.

Відкриття скам'янілості Pampaphoneus разом з ідентифікацією його потенційних видів-жертв натякає на перспективу подальших захопливих палеонтологічних відкриттів у регіоні Пампа.

Highly appealing images (although I may be biased) of the preparation of our new Pampaphoneus skull. Trigger warning for an exceptionally beautiful fossil.@the_anilson @voltairearts @PaleoCisneros @MCZHarvard pic.twitter.com/BulUlJVe1Z — Felipe Pinheiro (@FeliPinheir) September 12, 2023

Нагадаємо, ми писали, про те, що вченим вдалося визначити, скільки тиранозаврів жило на Землі до падіння астероїда. Кількість цих хижаків вражає!

Також ми повідомляли, що вчені нарешті з’ясували, яка багатоклітинна тварина першою виникла на Землі.