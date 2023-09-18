Ученые нашли останки хищника, жившего задолго до появления динозавров — фото

Художественная реконструкция доисторического хищника Pampaphoneus biccai. Фото: Марсио Кастро.

Самыми страшными доисторическими хищниками, когда-либо жившими на Земле, считают динозавров, в частности тираннозавров. Однако за этот статус могут посоревноваться и другие не менее ужасающие ящеры, господствовавшие еще за 40 миллионов лет до появления первых динозавров.

Редкие останки мясоеда возрастом 265 миллионов лет нашли ученые в Бразилии, пишет издание Science Alert.

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Что известно о находке археологов

Отмечается, что на юге Бразилии вблизи Сан-Габриэля исследователям удалось обнаружить практически целый окаменевший череп размером почти 36 см (14,2 дюйма) вместе с костями скелета (ребра и конечности).

"Окаменелость была найдена в среднепермских породах, в районе, где кости не столь распространены, но всегда вызывают приятные сюрпризы", — рассказал один из палеонтологов Федерального университета Пампы (UNIPAMPA), Бразилия, участвовавший в раскопках, Матеус А. Коста Сантос.

Установлено, что останки принадлежат Pampaphoneus biccai — хищнику из рода диноцефальных терапсид, которые жили от 268 до 265 миллионов лет назад, а значит, старше даже тираннозавров. Найденный хищник жил перед падением астероида, приведшего к вымиранию 86% видов животных на Земле.

Череп Pampaphoneus biccai. Фото: Зоологический журнал Линнеевского сообщества

По словам палеонтологов, окаменелость, найденная в Бразилии, демонстрирует крупнейшего мясоеда своего времени. Именно он был кошмаром всех существ, населявших тогда джунгли. Этот монстр был способен охотиться на таких существ, как миниатюрный дицинодонт Rastodon и колоссальная амфибия Konzhukovia.

"Животное было суровым зверем и, видимо, вызвало настоящий страх у всех, кто попадался ему на пути", — заявила палеонтологиня Гарвардского университета Стефани Пирс.

Палеонтолог из UNIPAMPA Фелипе Пинейро, участвовавший в раскопках, рассказал, что существо высотой 3 метра (10 футов) и весом 400 килограммов (882 фунта) имело острые клыки, приспособленные для захвата добычи.

"Зубы и черепная архитектура свидетельствуют, что его укус был достаточно сильным, чтобы жевать кости, как у современных гиен. Это был самый большой наземный хищник в Южной Америке, которого мы знаем с пермского периода", — утверждает ученый.

Интересно, что свое название Pampaphoneus он получил не просто так, в переводе с греческого языка — "ужасная голова". Дело в том, что череп этих доисторических существ был очень толстым.

Череп нового образца Pampaphoneus biccai. Фото: Фелипе Пинейро

Какое значение имеет находка для истории и науки

Ученые и раньше находили останки Pampaphoneus biccai как в Бразилии, так и в Африке, Азии, но они были малыми и нецелостными. Эта найденная окаменелость раскрывает новые признаки вида, ранее неизвестные. Так, хищник, живший в Бразилии, значительно отличался от своих родственников, живших в других частях света.

Ученые предполагают, что они нашли не взрослую особь, а значит, эти животные могли быть еще больше и опаснее. Однако эта теория требует доказательств.

Открытие окаменелости Pampaphoneus вместе с идентификацией его потенциальных видов-жертв намекает на перспективу дальнейших увлекательных палеонтологических открытий в Пампе.

Высоко подобранные изображения (очень я могу быть степенным) из строения нашего нового Pampaphoneus skull. Trigger warning for exceptionally beautiful fossil. 🍑 🌸 🌸 🌸 _ — Felipe Pinheiro (@FeliPinheir) September 12, 2023

Напомним, мы писали, что ученым удалось определить, сколько тираннозавров жило на Земле до падения астероида. Количество этих хищников поражает!

Также мы сообщали, что ученые наконец-то выяснили, какое многоклеточное животное первым возникло на Земле.