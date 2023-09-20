Если бы динозавры существовали, их кости были бы повсюду? Ученые объяснили

Сотрудник Sotheby's в Нью-Йорке показывает размер скелета динозавра Gorgosaurus. Фото: AP/Юлия Нихинсон

Любители теорий заговоров часто утверждают, что динозавров на самом деле не существовало и все это вымысел, чтобы заставить людей поверить в теорию эволюции. Один из главных аргументов конспирологов — если древние рептилии действительно жили на планете, почему их кости не находят повсюду?

Ученые, посвятившие свою жизнь изучению этих невероятных существ, не стали стоять в стороне и объяснили, почему остатки динозавров так трудно найти, пишет IFLScience.

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Обычно те, кто верит в теорию заговора, ссылаются на следующие факты:

никогда не находили целые скелеты динозавров, поэтому, вполне возможно, что это останки обычных животных;

все скелеты в музеях — реплика, а значит, настоящих не существует;

если бы динозавры существовали, их кости бы находили повсюду.

Череп древнего динозавра Герреразавра. Фото: ru.wikipedia.org

Почему костей динозавров так мало — ученые объясняют

Любители теорий заговоров разочаруются, когда узнают, что окаменевшие остатки динозавров были найдены на всех континентах. Да, они распределены неравномерно, но это не из-за какого-то странного сговора. Окаменение происходит редко и только при определенных обстоятельствах.

Чтобы скелет древнего существа дожил до наших дней, он должен был пройти достаточно сложный процесс. После того как животное умерло, его тело должно быть погребено многими слоями осадка. Когда давление росло, остатки сжимались, образуя осадочную породу. Во время этого процесса минералы проникали в уложенные кости животных, превращая их в камень.

Поскольку этот процесс требует накопления осадка на верхней части остатков животного, почти все окаменелости, которые когда-либо находили археологи, были в морях, где песок и грязь могут вымыть тело.

"Большинство окаменелостей динозавров, которые мы находим, происходят от животных, живших вблизи озера или реки. Некоторые погибли незадолго до того, как территорию затопило и покрыло останки грязью и илом. Других смыло в реку сильным дождем", — пояснил исследователь динозавров из Музея естественной истории, доктор Дэвид Баттон.

К сожалению, от динозавров, живших далеко от водоемов, в джунглях и горных местностях почти ничего не осталось. Из-за такого сложного процесса "производства" окаменелостей о многих существах человечеству так и не удастся узнать.

Одно исследование 2006 показало, что примерно 71% динозавров остаются неизвестными. Некоторые горные динозавры теоретически могли быть снесены с горы к руслу реки, где могло произойти окаменение, но это маловероятно. Как следствие, мы мало знаем об их уникальных адаптациях.

"Хотя животные в этих районах могли иметь родственников, вполне возможно, что существовали небольшие клады, которые находились в среде, где они вряд ли станут окаменелыми", — сказала палеонтолог Нью-Йоркского технологического института Карен Пул.

Вывод прост: динозавры встречаются везде, но каменеют они только при соответствующих обстоятельствах.

Скелет динозавра по прозвищу Барри. Фото: Reuters

Кстати, палеонтологам удавалось обнаружить почти целый скелет древней рептилии. Один из самых популярных примеров — тиранозавр Сью. Скелет этой особи является самым полным из найденных — целых 90% из 100 костей сохранились, в частности череп.

Скелет тираннозавра по имени Сью. Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, мы писали, что ученые рассказали о первом хищнике, который жил задолго до динозавров. Его окаменевшие останки обнаружили в Бразилии.

Ранее мы рассказывали, что ученым удалось определить, сколько тираннозавров жило на Земле до падения астероида. Количество этих хищников поражает!