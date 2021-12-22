Поблизу кордону України перебуває 122 тисячі військових РФ, – секретар РНБО

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) заявили, що Росія зосередила біля кордонів України 122 тисячі військових на відстані 200 км.

Про це сказав на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Укрінформ".

Читайте також: Сили швидкого реагування НАТО підвищили боєготовність через загрозу нападу РФ на Україну – Die Welt

Чисельність військ РФ біля кордону України

Він укотре зауважив, що ситуація з 2014 року біля українських кордонів з боку Росії ніколи не була спокійною.

"На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тис. 500 військових Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону", – повідомив Данілов.

За його словами, президент та вище військове керівництво України тримає ситуацію на контролі та відстежує на випадок загострення.

Данілов додав, що завдяки закону про "Національний спротив", який набуде чинності 1 січня 2022 року, Україна матиме додаткові ресурси для відсічі агресору.

Що відомо про загрозу вторгнення РФ до України