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Поблизу кордону України перебуває 122 тисячі військових РФ, – секретар РНБО

Безпека
22 грудня 15:30
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Данілов запевнив, що президент та вище військове керівництво України тримає ситуацію на контролі
Поблизу кордону України перебуває 122 тисячі військових РФ, – секретар РНБО

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) заявили, що Росія зосередила біля кордонів України 122 тисячі військових на відстані 200 км.

Про це сказав на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Укрінформ".

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Чисельність військ РФ біля кордону України

Він укотре зауважив, що ситуація з 2014 року біля українських кордонів з боку Росії ніколи не була спокійною.

"На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тис. 500 військових Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону", – повідомив Данілов.

За його словами, президент та вище військове керівництво України тримає ситуацію на контролі та відстежує на випадок загострення.

Данілов додав, що завдяки закону про "Національний спротив", який набуде чинності 1 січня 2022 року, Україна матиме додаткові ресурси для відсічі агресору.

Що відомо про загрозу вторгнення РФ до України

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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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РНБО Росія Олексій Данилов
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