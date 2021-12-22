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Сили швидкого реагування НАТО підвищили боєготовність через загрозу нападу РФ на Україну – Die Welt

Політика
22 грудня 11:50
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Альянс уперше реагує конкретними заходами на розміщення російських військ поблизу кордонів України
Сили швидкого реагування НАТО підвищили боєготовність через загрозу нападу РФ на Україну – Die Welt

На тлі загрози вторгнення Росії до України сили швидкого реагування НАТО загальною чисельністю 40 тисяч військовослужбовців приведені у підвищену бойову готовність.

Про це повідомляє Die Welt.

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Боєздатність сил НАТО через Росію

Зазначається, що Альянс уперше реагує конкретними заходами на розміщення російських військ поблизу кордонів України.

За даними джерел видання, з понеділка Об’єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (VJTF), що входить до структури NRF, повинна бути готовою до розгортання в кризовому районі впродовж 5 днів, а не 7 днів, як було раніше.

Також, як повідомляється, у підвищеній боєготовності перебувають інші підрозділи NRF, включно зі спецназом та військовою логістикою.

Відповідне рішення, згідно із інформацією ЗМІ, минулого тижня ухвалила Північноатлантична рада.

Передову групу VJTF створили у 2014 році, після окупації Росією українського Криму. До її складу входять 6 400 військовослужбовців зі США, Великої Британії, Польщі, Іспанії, Італії та інших країн-учасниць НАТО.

Члени Альянсу очолюють групу VJTF за принципом ротації. Нині командування здійснює Туреччина, а з 2023 року воно перейде до Німеччини.

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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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