Дантес, Друга ріка, Kola — хто з українських артистів продається найкраще і збирає солдаути

Володимир Дантес на сцені. Фото: volodymyrdantes/Instagram

Музична діяльність стикнулася з серйозними перепонами після початку повномасштабної війни. Скасовані концерти, неповні зали, дорогі квитки, безпекові ризики… Все це негативно вдарило по артистам і безпосередньо агенціям, які займаються організацією виступів. Водночас деякі співаки і гурти можуть похвалитися солдаутами навіть в умовах війни.

Про це розповів засновник фестивалю Atlas Дмитро Сидоренко в інтерв’ю Forbes Ukraine.

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Хто з артистів найкраще продається

За словами Дмитра, концертний ринок в Україні скоротився в кілька разів порівняно з 2021 роком, а кількість подій зменшилася у 2,5-3 рази. Плюс змінилася місткість залів через безпекові обмеження, значить, відвідувачів і проданих квитків поменшало. Нічні заходи майже не проводять, окрім Закарпатської області, де немає комендантської години.

Але ситуація з артистами непогана. Оскільки з ринку зникли іноземні виконавці, з’явилося багато нових імен. Декому навіть вдається неодноразово збирати кількатисячні зали, як от Артему Пивоварову та гурту "Океан Ельзи".

Концертна агенція Дмитра Сидоренка PMK Event Agency співпрацює з відомими українськими співаками. Засновник Atlas розсекретив, хто з артистів продається найкраще та на кого завжди ажіотаж.

"Солдаути або майже повні зали останніми місяцями збирали Дантес, "Друга ріка", "Ляпіс Трубєцкой". Якщо говорити про артистів, які використовують Altas як майданчик, регулярно збирають зал "Курган і Агрегат". Вони мають дуже лояльну аудиторію, в лютому продали два концерти за кілька днів. Солдаути були у Васі Байдака, Kola, Chico & Qatoshi, МУР", — констатував Сидоренко.

Який гонорар в артистів

За останні роки виросли витрати на організацію виступів, що вплинуло на маржинальність бізнесу. Не всі події, влаштовані PMK Event Agency, виходять у плюс. Прибуток залежить від здатності знайти інвесторів, отримати знижку на оренду приміщення і техніки. Збільшилася вартість реклами в Google і соцмережах, бо вона зафіксована в доларах.

Проте кількість виконавців, готових працювати за відсоток від прибутку, а не фіксовані гонорари, теж підвищилася. Суми, які отримують співаки, важко порівняти з показниками довоєнного періоду. Іноземні гурти не приїжджають в Україну, тож конкуренція за вітчизняних артистів виросла.

За словами Дмитра Сидоренка, максимальний гонорар за виступ може досягати кількох мільйонів гривень. Саме тому лише 70% заходів PMK приносять прибуток, а 30% перебувають на межі окупності чи повністю збиткові.

Нагадаємо, народний артист Павло Зібров розсекретив, яку пенсію отримує щомісяця. Його дохід становить 8 500 грн, а співачка Алла Кудлай має від держави 9 500 грн. Тобто статус народних артистів не гарантує велике пенсійне забезпечення.

Також ми писали, що в Мінкульті надали статус критично важливої організації двом українським музичним гуртам. Йдеться про "Без обмежень" і "Бумбокс". Їх визнали важливими для забезпечення потреб Збройних сил.