Дантес, Друга ріка, Kola — кто из украинских артистов продается лучше всего и имеет солдауты

Владимир Дантес на сцене. Фото: volodymyrdantes/Instagram

Музыкальная деятельность столкнулась с серьезными преградами после начала полномасштабной войны. Отмененные концерты, неполные залы, дорогие билеты, риски безопасности... Все это негативно ударило по артистам и непосредственно агентствам, которые занимаются организацией выступлений. Но некоторые певцы и группы могут похвастаться солдаутами даже в условиях войны.

Об этом рассказал основатель фестиваля Atlas Дмитрий Сидоренко в интервью Forbes Ukraine.

Читайте также:

Кто из артистов лучше всего продается

По словам Дмитрия, концертный рынок в Украине сократился в несколько раз по сравнению с 2021 годом, а количество событий уменьшилось в 2,5-3 раза. Плюс изменилась вместимость залов из-за ограничений безопасности, значит, посетителей и проданных билетов стало меньше. Ночные мероприятия почти не проводят, кроме Закарпатской области, где нет комендантского часа.

Но ситуация с артистами неплохая. Поскольку с рынка исчезли иностранные исполнители, появилось много новых имен. Некоторым даже удается неоднократно собирать многотысячные залы, как вот Артему Пивоварову и группе "Океан Эльзы".

Концертное агентство Дмитрия Сидоренко PMK Event Agency сотрудничает с известными украинскими певцами. Основатель Atlas рассекретил, кто из артистов продается лучше всего и на кого всегда ажиотаж.

"Солдауты или почти полные залы в последние месяцы собирали Дантес, "Друга ріка", "Ляпис Трубецкой". Если говорить об артистах, которые используют Altas как площадку, регулярно собирают зал "Курган и Агрегат". Они имеют очень лояльную аудиторию, в феврале продали два концерта за несколько дней. Солдауты были у Васи Байдака, Kola, Chico & Qatoshi, МУР", — констатировал Сидоренко.

Какой гонорар у артистов

За последние годы выросли расходы на организацию выступлений, что повлияло на маржинальность бизнеса. Не все события, устроенные PMK Event Agency, выходят в плюс. Прибыль зависит от способности найти инвесторов, получить скидку на аренду помещения и техники. Увеличилась стоимость рекламы в Google и соцсетях, поскольку она зафиксирована в долларах.

Однако количество исполнителей, готовых работать за процент от прибыли, а не фиксированные гонорары, тоже повысилось. Суммы, которые получают певцы, трудно сравнить с показателями довоенного периода. Иностранные группы не приезжают в Украину, поэтому конкуренция за отечественных артистов выросла.

По словам Дмитрия Сидоренко, максимальный гонорар за выступление может достигать нескольких миллионов гривен. Именно поэтому только 70% мероприятий PMK приносят прибыль, а 30% находятся на грани окупаемости или полностью убыточны.

Напомним, народный артист Павел Зибров рассекретил, какую пенсию получает ежемесячно. Его доход составляет 8 500 грн, а певица Алла Кудлай имеет от государства 9 500 грн. То есть статус народных артистов не гарантирует большое пенсионное обеспечение.

Также мы писали, что в Минкульте предоставили статус критически важной организации двум украинским музыкальным группам. Речь идет о "Без обмежень" и "Бумбокс". Их признали важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил.