Пенсії народних артистів розсекретили — скільки отримують Павло Зібров, Алла Кудлай та інші

Український артист Павло Зібров. Фото: pavlo_zibrov/Instagram

Відомий український естрадний співак Павло Зібров розсекретив, яку суму пенсійного забезпечення отримує щомісяця. Виявилося, його звання Народного артиста жодним чином не вплинуло на розмір грошової виплати. Він також озвучив пенсії колег — Алли Кудлай та Івана Поповича.

Про це Павло Зібров розповів в інтерв'ю для проєкту "Наодинці".

Читайте також:

Яка пенсія в артистів естради

Співак зізнався, що отримує пенсію в розмірі 8 500 грн щомісяця. Така сума може здивувати багатьох українців, бо люди впевнені, що звання Народного артиста, професора, статус легенди вітчизняної естради тощо впливає на грошове забезпечення у старості.

Насправді ж до уваги беруться традиційні показники — офіційна зарплата і страховий стаж. У співачки Алли Кудлай, на піснях якої зростали покоління українців, виплата становить 9 500 грн, тобто на тисячу гривень більше, ніж у Зіброва. Артист і композитор Іван Попович отримує ще менше.

"Не грає ролі, що ти народний чи не народний, легенда чи не легенда, професор чи не професор. Отак обрахували, як то кажуть, нас. Офіційні зарплати обраховували, бо ми працювали в державних структурах на офіційній зарплаті. Відсотки в пенсійний фонд ось такі", — поділився Павло Зібров.

Як відомо, мінімальна пенсія в Україні станом на 2025 рік — 2 361 грн. За даними Пенсійного фонду, середня сума виплати перебуває на рівні 5 789,05 грн.

Виходить, діячі культури не заробили собі на безбідну старість. А визнання вагомого внеску в розвиток української музики не є гарантією гідного фінансового забезпечення. І доводиться продовжувати працювати, щоб жити комфортно і не відмовлятися від звиклого рівня добробуту.

Зібров уточнив, що міг би прожити на свою пенсію, якби не мав доходу з концертної діяльності. Бо володіє приватним будинком з городом, на якому вирощує картоплю, буряк, моркву, цибулю та інші потрібні овочі. Тож економити на продуктах співаку простіше.

Водночас артист відверто заявив, що не планує відмовлятися від творчості. Він надалі даватиме концерти, бо не хоче "просто сидіти без діла".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пенсію з інвалідності в Україні призначають за наявності підтвердженої групи та необхідного страхового стажу. Але в деяких випадках стаж не грає ролі. Наприклад, якщо інвалідність виникла під час строкової військової служби або участі в Революції Гідності.

Також ми писали, що пенсійне забезпечення в Європі значно більше, ніж в Україні. Зокрема, різниця з виплатами громадянам Люксембургу становить 1692%. Найменший розрив із Румунією — 422 євро проти 143 євро в Україні.