Пенсии народных артистов рассекретили — сколько получают Павел Зибров, Алла Кудлай и другие

Украинский артист Павел Зибров. Фото: pavlo_zibrov/Instagram

Известный украинский эстрадный певец Павел Зибров рассекретил, какую сумму пенсионного обеспечения получает ежемесячно. Оказалось, его звание Народного артиста никоим образом не повлияло на размер денежной выплаты. Он также озвучил пенсии коллег — Аллы Кудлай и Ивана Поповича.

Об этом Павел Зибров рассказал в интервью для проекта "Наодинці".

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Какая пенсия в артистов эстрады

Певец признался, что получает пенсию в размере 8 500 грн ежемесячно. Такая сумма может удивить многих украинцев, ведь люди уверены, что звание Народного артиста, профессора, статус легенды отечественной эстрады и т.д. влияет на денежное обеспечение в старости.

На самом же деле во внимание берутся традиционные показатели — официальная зарплата и страховой стаж. У певицы Аллы Кудлай, на песнях которой росли поколения украинцев, выплата составляет 9 500 грн, то есть на тысячу гривен больше, чем у Зиброва. Артист и композитор Иван Попович получает еще меньше.

"Не играет роли, что ты народный или не народный, легенда или не легенда, профессор или не профессор. Так обсчитали, как говорится, нас. Официальные зарплаты обсчитали, ведь мы работали в государственных структурах на официальной зарплате. Проценты в пенсионный фонд вот такие", — поделился Павел Зибров.

Как известно, минимальная пенсия в Украине по состоянию на 2025 год — 2 361 грн. По данным Пенсионного фонда, средняя сумма выплаты находится на уровне 5 789,05 грн.

Получается, деятели культуры не заработали себе на безбедную старость. А признание весомого вклада в развитие украинской музыки не является гарантией достойного финансового обеспечения. И приходится продолжать работать, дабы жить комфортно и не отказываться от привычного уровня благосостояния.

Зибров уточнил, что мог бы прожить на свою пенсию, если бы не имел дохода с концертной деятельности. Поскольку владеет частным домом с огородом, на котором выращивает картофель, свеклу, морковь, лук и другие востребованные овощи. Поэтому экономить на продуктах певцу проще.

Однако артист откровенно заявил, что не планирует отказываться от творчества. Он в дальнейшем будет давать концерты, ведь не хочет "просто сидеть без дела".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пенсию по инвалидности в Украине назначают при наличии подтвержденной группы и необходимого страхового стажа. Но в некоторых случаях стаж не играет роли. Например, если инвалидность возникла во время срочной военной службы или участия в Революции Достоинства.

Также мы писали, что пенсионное обеспечение в Европе значительно больше, чем в Украине. В частности, разница с выплатами гражданам Люксембурга составляет 1692%. Наименьший разрыв с Румынией — 422 евро против 143 евро в Украине.