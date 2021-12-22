США відповіли на заяву РФ про провокації з хімзброєю на Донбасі

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо провокацій США на Донбасі з хімічною зброєю є "повністю неправдивими".

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє пресслужба Пентагону.

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Відповідь США на закиди РФ щодо Донбасу

Так, журналіст запитав у Кірбі, чи мають у США будь-які дані про те, що приватні військові компанії постачають хімікати до України.

"Ці заяви міністра Шойгу є абсолютно неправдивими", – відповів представник Пентагону.

Водночас представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив у себе в Twitter, що попри заяви Шойгу саме РФ відповідальна за ескалацію напруги на Донбасі.

"Ми закликаємо Росію припинити використовувати фальшиву підбурювальну риторику і зробити конструктивні кроки щодо зниження напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій", – наголосив Прайс.

We call on Russia to stop using false, inflammatory rhetoric and take meaningful steps to de-escalate tensions to provide a positive atmosphere for discussions. — Ned Price (@StateDeptSpox) December 22, 2021

Що відомо про заяву Шойгу