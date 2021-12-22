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США відповіли на заяву РФ про провокації з хімзброєю на Донбасі

Політика
22 грудня 08:32
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У Сполучених Штатах нагадали Росії, що саме вона відповідальна за ескалацію напруги на Сході України
США відповіли на заяву РФ про провокації з хімзброєю на Донбасі

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо провокацій США на Донбасі з хімічною зброєю є "повністю неправдивими".

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє пресслужба Пентагону.

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Відповідь США на закиди РФ щодо Донбасу

Так, журналіст запитав у Кірбі, чи мають у США будь-які дані про те, що приватні військові компанії постачають хімікати до України.

"Ці заяви міністра Шойгу є абсолютно неправдивими", – відповів представник Пентагону.

Водночас представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив у себе в Twitter, що попри заяви Шойгу саме РФ відповідальна за ескалацію напруги на Донбасі.

"Ми закликаємо Росію припинити використовувати фальшиву підбурювальну риторику і зробити конструктивні кроки щодо зниження напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій", – наголосив Прайс.

Що відомо про заяву Шойгу

  • 21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американці на Донбасі готують провокації. Зокрема, вони нібито планують використати хімічну зброю.
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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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Росія США Донбас Пентагон
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