Вкусная закуска из сала, быстро и бюджетно — видео рецепт

Сало, тающее во рту: с чесноком и пряностями в банке
Ароматное закусочное сало с чесноком и пряностями в банке, горячий способ засолки. Такое сало продолжительное время хранится в холодильнике. Можно есть через сутки после приготовления, но чем дольше стоит, тем становится вкуснее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Огородница.
Вам понадобится (с расчетом на банку 0,5 л):
- сало 400 гр;
- соль 15 гр (1 неполная столовая ложка);
- смесь перцев 1 ч.л;
- кориандр молотый 1 ч.л;
- чеснок 3 зубчика (крупных);
- перец душистый 7-10 горошин;
- лавровый лист 1 шт.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить ножом шкурку, помыть сало и высушить бумажным полотенцем.
Нарезаем на небольшие кусочки, чтобы удобнее их было складывать в пол литровую банку.
Отдельно в тарелке делаем смесь из соли и специй. На одну пол литровую банку понадобится 15 грамм соли, одну чайную ложку смеси перцев и одну чайную ложку молотого кориандра, все тщательно перемешать. Также можно использовать свои любимые пряности.
Также на одну банку идет один лавровый лист, душистый перец 10 горошин и три крупных зубчиков чеснока.
Каждый кусочек сала обваливаем в подготовленной смеси и укладываем в банку, не забываем добавлять по листочку лаврового листа в банку, несколько горошин душистого перца и чеснока.
Таким образом заполняем все банки, после этого нужно протереть горлышко банки салфеткой, не плотно закрываем крышкой.
Затем берем кастрюлю, застилаем дно полотенцем и выставляем банки. Затем заливаем воду до плечиков банок.
Ставим на плиту и после закипания стерилизуем под закрытой крышкой на медленном огне 45 минут.
После этого сало достаем и плотно закрываем крышки, как при консервации. Оставляем до полного охлаждения, а затем перемещаем в холодильник.
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