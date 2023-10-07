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Сало, тающее во рту: с чесноком и пряностями в банке

7 октября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная закуска из сала, быстро и бюджетно — видео рецепт
Соленое сало. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Ароматное закусочное сало с чесноком и пряностями в банке, горячий способ засолки. Такое сало продолжительное время хранится в холодильнике. Можно есть через сутки после приготовления, но чем дольше стоит, тем становится вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Огородница.

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Вам понадобится (с расчетом на банку 0,5 л):

  • сало 400 гр;
  • соль 15 гр (1 неполная столовая ложка);
  • смесь перцев 1 ч.л;
  • кориандр молотый 1 ч.л;
  • чеснок 3 зубчика (крупных);
  • перец душистый 7-10 горошин;
  • лавровый лист 1 шт. 

Способ приготовления 

Сначала нужно очистить ножом шкурку, помыть сало и высушить бумажным полотенцем. 

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Кусочки сала. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Нарезаем на небольшие кусочки, чтобы удобнее их было складывать в пол литровую банку. 

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Специи на тарелке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Отдельно в тарелке делаем смесь из соли и специй. На одну пол литровую банку понадобится 15 грамм соли, одну чайную ложку смеси перцев и одну чайную ложку молотого кориандра, все тщательно перемешать. Также можно использовать свои любимые пряности. 

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Сало в специях. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Также на одну банку идет один лавровый лист, душистый перец 10 горошин и три крупных зубчиков чеснока. 

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Сало в банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Каждый кусочек сала обваливаем в подготовленной смеси и укладываем в банку, не забываем добавлять по листочку лаврового листа в банку, несколько горошин душистого перца и чеснока. 

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Сало в банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Таким образом заполняем все банки, после этого нужно протереть горлышко банки салфеткой, не плотно закрываем крышкой. 

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Затем берем кастрюлю, застилаем дно полотенцем и выставляем банки. Затем заливаем воду до плечиков банок. 

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Ставим на плиту и после закипания стерилизуем под закрытой крышкой на медленном огне 45 минут. 

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Готовое сало. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

После этого сало достаем и плотно закрываем крышки, как при консервации. Оставляем до полного охлаждения, а затем перемещаем в холодильник. 

Также мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.

Еще советуем ознакомиться с рецептом соления сала по-венгерски с чесноком и специями. Сало по-венгерски, или просто "венгерка", это очень вкусный и простой способ соления сала с чесноком и специями. Аромат такой, что невозможно устоять.

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