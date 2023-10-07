Смачна закуска з сала, швидко та бюджетно — відео рецепт

Сало, що тане в роті: з часником та прянощами в банку
Ароматне сало з часником і прянощами в банці, гарячий спосіб засолювання. Таке сало тривалий час зберігається у холодильнику. Можна їсти через добу після приготування, але що довше постоїть, то стає смачніше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна Огородниця.
Вам знадобиться (з розрахунком на банку 0,5 л):
- сало 400 г;
- сіль 15 гр (1 неповна столова ложка);
- суміш перців 1 ч. л;
- коріандр мелений 1 ч.л;
- часник 3 зубчики (великих);
- перець запашний 7-10 горошин;
- лавровий лист 1 шт.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити ножем шкірку, помити сало і висушити паперовим рушником.
Нарізаємо на невеликі шматочки, щоб зручніше було складати в пів літрову банку.
Окремо в тарілці робимо суміш із солі та спецій. На одну підлогу літрову банку знадобиться 15 г солі, одну чайну ложку суміші перців і одну чайну ложку меленого коріандру, все ретельно перемішати. Також можна використовувати свої улюблені прянощі.
Також на одну банку йде один лавровий лист, запашний перець 10 горошин і три великі зубчики часнику.
Кожен шматочок сала обвалюємо в підготовленій суміші і укладаємо в банку, не забуваємо додавати по листочку лаврового листа в банку, кілька горошин запашного перцю та часнику.
Таким чином заповнюємо всі банки, після цього потрібно протерти шийку банки серветкою, не щільно закриваємо кришкою.
Потім беремо каструлю, застилаємо дно рушником та виставляємо банки. Потім заливаємо воду до плічок банок.
Ставимо на плиту та після закипання стерилізуємо під закритою кришкою на повільному вогні 45 хвилин.
Після цього сало дістаємо та щільно закриваємо кришки, як при консервації. Залишаємо до охолодження, а потім переміщуємо в холодильник.
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