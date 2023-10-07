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Сало, що тане в роті: з часником та прянощами в банку

7 жовтня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна закуска з сала, швидко та бюджетно — відео рецепт
Солоне сало. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ароматне сало з часником і прянощами в банці, гарячий спосіб засолювання. Таке сало тривалий час зберігається у холодильнику. Можна їсти через добу після приготування, але що довше постоїть, то стає смачніше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна Огородниця.

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Вам знадобиться (з розрахунком на банку 0,5 л):

  • сало 400 г;
  • сіль 15 гр (1 неповна столова ложка);
  • суміш перців 1 ч. л;
  • коріандр мелений 1 ч.л;
  • часник 3 зубчики (великих);
  • перець запашний 7-10 горошин;
  • лавровий лист 1 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити ножем шкірку, помити сало і висушити паперовим рушником.

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Шматочки сала. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Нарізаємо на невеликі шматочки, щоб зручніше було складати в пів літрову банку.

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Спеції на тарілку. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Окремо в тарілці робимо суміш із солі та спецій. На одну підлогу літрову банку знадобиться 15 г солі, одну чайну ложку суміші перців і одну чайну ложку меленого коріандру, все ретельно перемішати. Також можна використовувати свої улюблені прянощі.

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Сало у спеціях. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Також на одну банку йде один лавровий лист, запашний перець 10 горошин і три великі зубчики часнику.

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Сало у банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Кожен шматочок сала обвалюємо в підготовленій суміші і укладаємо в банку, не забуваємо додавати по листочку лаврового листа в банку, кілька горошин запашного перцю та часнику.

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Сало у банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Таким чином заповнюємо всі банки, після цього потрібно протерти шийку банки серветкою, не щільно закриваємо кришкою.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Потім беремо каструлю, застилаємо дно рушником та виставляємо банки. Потім заливаємо воду до плічок банок.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Ставимо на плиту та після закипання стерилізуємо під закритою кришкою на повільному вогні 45 хвилин.

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Готове сало. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Після цього сало дістаємо та щільно закриваємо кришки, як при консервації. Залишаємо до охолодження, а потім переміщуємо в холодильник.

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