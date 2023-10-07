Смачна закуска з сала, швидко та бюджетно — відео рецепт

Солоне сало. Фото: google

Ароматне сало з часником і прянощами в банці, гарячий спосіб засолювання. Таке сало тривалий час зберігається у холодильнику. Можна їсти через добу після приготування, але що довше постоїть, то стає смачніше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна Огородниця.

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Вам знадобиться (з розрахунком на банку 0,5 л):

сало 400 г;

сіль 15 гр (1 неповна столова ложка);

суміш перців 1 ч. л;

коріандр мелений 1 ч.л;

часник 3 зубчики (великих);

перець запашний 7-10 горошин;

лавровий лист 1 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити ножем шкірку, помити сало і висушити паперовим рушником.

Шматочки сала. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Нарізаємо на невеликі шматочки, щоб зручніше було складати в пів літрову банку.

Спеції на тарілку. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Окремо в тарілці робимо суміш із солі та спецій. На одну підлогу літрову банку знадобиться 15 г солі, одну чайну ложку суміші перців і одну чайну ложку меленого коріандру, все ретельно перемішати. Також можна використовувати свої улюблені прянощі.

Сало у спеціях. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Також на одну банку йде один лавровий лист, запашний перець 10 горошин і три великі зубчики часнику.

Сало у банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Кожен шматочок сала обвалюємо в підготовленій суміші і укладаємо в банку, не забуваємо додавати по листочку лаврового листа в банку, кілька горошин запашного перцю та часнику.

Сало у банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Таким чином заповнюємо всі банки, після цього потрібно протерти шийку банки серветкою, не щільно закриваємо кришкою.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Потім беремо каструлю, застилаємо дно рушником та виставляємо банки. Потім заливаємо воду до плічок банок.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Ставимо на плиту та після закипання стерилізуємо під закритою кришкою на повільному вогні 45 хвилин.

Готове сало. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Після цього сало дістаємо та щільно закриваємо кришки, як при консервації. Залишаємо до охолодження, а потім переміщуємо в холодильник.

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