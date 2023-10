Вкусный и натуральный соус на зиму — видео рецепт

Аджика с яблоками. Фото: YouTube @icandoit411

Такая аджика получается очень вкусной. А особенностью этого рецепта является то, что в нем используются яблоки, благодаря этому вкус получается кисло-сладким и даже немного пряным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!

Вам понадобится:

4 кг помидоров (если без яблок то +1 кг);

1 кг сладкого перца;

1 кг моркови;

1 кг лука;

500 г чеснока;

1 кг зеленых яблок;

1 стакан уксуса 9% (200 г);

0,5 л растительного масла;

200 г каменной соли;

0,5 стакана сахара (если без яблок 1 стакан сахара);

3-7 стручков горького жгучего перца;

перец, петрушка (по вкусу).

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать помидоры таким образом, чтобы было удобно перекрутить их через мясорубку.

Половинки помидоров. Фото: YouTube @icandoit411

Далее берем один килограмм сладкого перца и измельчаем через мясорубку.

Измельчение помидоров. Фото: YouTube @icandoit411

Также нужно измельчить килограмм моркови, килограмм лука и полкилограмма чеснока.

Морковь в тарелке. Фото: YouTube @icandoit411

Затем нужно измельчить килограмм зеленых яблок. Если будете готовить аджику без яблок, тогда понадобится на 1 килограмм больше томатов.

Яблоки в тарелку. Фото: YouTube @icandoit411

Все вместе перемешать в кастрюле и поставить на огонь, с момента закипания нужно варить 2 часа, периодически помешивая.

Емкость для аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Затем добавляем стакан 9% уксуса, 500 граммов растительного масла, 200 граммов каменной соли и полстакана сахара.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Далее нужно измельчить стручки острого перца и добавить к этой массе. Количество перца выбирайте по собственному вкусу.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @icandoit411

После этого аджику нужно варить еще 40 минут.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @icandoit411

За это время нужно промыть и простерилизовать банки с крышками.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @icandoit411

В последнюю очередь добавляем в аджику зелень и черный перец. Варить еще 20 минут.

Аджика в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Аджику нужно снять с огня, заливаем в банки, переворачиваем и оставляем в теплом месте до полного охлаждения.

