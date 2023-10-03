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Самый вкусный рецепт аджики с помидорами и яблоками

3 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и натуральный соус на зиму — видео рецепт
Аджика с яблоками. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая аджика получается очень вкусной. А особенностью этого рецепта является то, что в нем используются яблоки, благодаря этому вкус получается кисло-сладким и даже немного пряным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!

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Вам понадобится:

  • 4 кг помидоров (если без яблок то +1 кг);
  • 1 кг сладкого перца;
  • 1 кг моркови;
  • 1 кг лука;
  • 500 г чеснока;
  • 1 кг зеленых яблок;
  • 1 стакан уксуса 9% (200 г);
  • 0,5 л растительного масла;
  • 200 г каменной соли;
  • 0,5 стакана сахара (если без яблок 1 стакан сахара);
  • 3-7 стручков горького жгучего перца;
  • перец, петрушка (по вкусу).

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать помидоры таким образом, чтобы было удобно перекрутить их через мясорубку.

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Половинки помидоров. Фото: YouTube @icandoit411

Далее берем один килограмм сладкого перца и измельчаем через мясорубку.

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Измельчение помидоров. Фото: YouTube @icandoit411

Также нужно измельчить килограмм моркови, килограмм лука и полкилограмма чеснока.

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Морковь в тарелке. Фото: YouTube @icandoit411

Затем нужно измельчить килограмм зеленых яблок. Если будете готовить аджику без яблок, тогда понадобится на 1 килограмм больше томатов.

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Яблоки в тарелку. Фото: YouTube @icandoit411

Все вместе перемешать в кастрюле и поставить на огонь, с момента закипания нужно варить 2 часа, периодически помешивая.

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Емкость для аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Затем добавляем стакан 9% уксуса, 500 граммов растительного масла, 200 граммов каменной соли и полстакана сахара.

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Приготовление аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Далее нужно измельчить стручки острого перца и добавить к этой массе. Количество перца выбирайте по собственному вкусу.

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Приготовление аджики. Фото: YouTube @icandoit411

После этого аджику нужно варить еще 40 минут.

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Приготовление аджики. Фото: YouTube @icandoit411

За это время нужно промыть и простерилизовать банки с крышками.

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Приготовление аджики. Фото: YouTube @icandoit411

В последнюю очередь добавляем в аджику зелень и черный перец. Варить еще 20 минут.

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Аджика в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Аджику нужно снять с огня, заливаем в банки, переворачиваем и оставляем в теплом месте до полного охлаждения.

Раньше мы публиковали рецепты разной аджики. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.

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