Смачний та натуральний соус на зиму — відео рецепт

Аджика с яблуками. Фото: YouTube @icandoit411

Така аджика виходить дуже смачною. А особливістю цього рецепту є те, що в ньому використовуються яблука, завдяки цьому смак виходить кисло-солодким та навіть трохи пряним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!

Вам знадобиться:

4 кг помідорів (якщо без яблук то +1 кг);

1 кг солодкого перцю;

1 кг моркви;

1 кг цибулі;

500 г часнику;

1 кг зелених яблук;

1 склянка оцту 9% (200 г);

0,5 л олії;

200 г кам’яної солі;

0,5 склянки цукру (якщо без яблук, 1 склянка цукру);

3-7 стручків гіркого пекучого перцю;

перець, петрушка (за смаком).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати помідори таким чином, щоб було зручно перекрутити їх через м'ясорубку.

Половинки помідорів. Фото: YouTube @icandoit411

Далі беремо один кілограм солодкого перцю й також подрібнюємо через м'ясорубку.

Подрібнення помідорів. Фото: YouTube @icandoit411

Також потрібно подрібнити кілограм моркви, кілограм цибулі та пів кілограми часнику.

Морква в тарілці. Фото: YouTube @icandoit411

Потім потрібно подрібнити кілограм зелених яблук. Якщо будете готувати аджику без яблука, тоді знадобиться на 1 кілограм більше томатів.

Яблука в тарілці. Фото: YouTube @icandoit411

Все разом перемішати в каструлі та поставити на вогонь, з моменту закипання потрібно варити 2 години, періодично помішуючи.

Маса для аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Потім додаємо склянку 9% оцту, пів літри олії, 200 грамів кам'яної солі та пів склянки цукру.

Приготування аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Далі потрібно подрібнити стручки гострого перцю й також додати до цієї маси. Кількість перцю обирайте за власним смаком.

Приготування аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Після цього аджику потрібно варити ще протягом 40 хвилин.

Приготування аджики. Фото: YouTube @icandoit411

За цей час потрібно помити та простерилізувати банки з кришками.

Приготування аджики. Фото: YouTube @icandoit411

В останню чергу додаємо до аджики зелень та чорний перець. Варити ще протягом 20 хвилин.

Аджика в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Аджику потрібно зняти з вогню, заливаємо в банки, перевертаємо та залишаємо в теплому місці до повного охолодження.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.