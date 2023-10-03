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Найсмачніший рецепт аджики з помідорами та яблуками

3 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний та натуральний соус на зиму — відео рецепт
Аджика с яблуками. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така аджика виходить дуже смачною. А особливістю цього рецепту є те, що в ньому використовуються яблука, завдяки цьому смак виходить кисло-солодким та навіть трохи пряним. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!

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Вам знадобиться: 

  • 4 кг помідорів (якщо без яблук то +1 кг);
  • 1 кг солодкого перцю;
  • 1 кг моркви;
  • 1 кг цибулі;
  • 500 г часнику;
  • 1 кг зелених яблук;
  • 1 склянка оцту 9% (200 г);
  • 0,5 л олії;
  • 200 г кам’яної солі;
  • 0,5 склянки цукру (якщо без яблук, 1 склянка цукру);
  • 3-7 стручків гіркого пекучого перцю;
  • перець, петрушка (за смаком). 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати помідори таким чином, щоб було зручно перекрутити їх через м'ясорубку. 

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Половинки помідорів. Фото: YouTube @icandoit411

Далі беремо один кілограм солодкого перцю й також подрібнюємо через м'ясорубку. 

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Подрібнення помідорів. Фото: YouTube @icandoit411

Також потрібно подрібнити кілограм моркви, кілограм цибулі та пів кілограми часнику. 

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Морква в тарілці. Фото: YouTube @icandoit411

Потім потрібно подрібнити кілограм зелених яблук. Якщо будете готувати аджику без яблука, тоді знадобиться на 1 кілограм більше томатів. 

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Яблука в тарілці. Фото: YouTube @icandoit411

Все разом перемішати в каструлі та поставити на вогонь, з моменту закипання потрібно варити 2 години, періодично помішуючи. 

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Маса для аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Потім додаємо склянку 9% оцту, пів літри олії, 200 грамів кам'яної солі та пів склянки цукру. 

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Приготування аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Далі потрібно подрібнити стручки гострого перцю й також додати до цієї маси. Кількість перцю обирайте за власним смаком. 

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Приготування аджики. Фото: YouTube @icandoit411

Після цього аджику потрібно варити ще протягом 40 хвилин. 

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Приготування аджики. Фото: YouTube @icandoit411

За цей час потрібно помити та простерилізувати банки з кришками. 

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Приготування аджики. Фото: YouTube @icandoit411

В останню чергу додаємо до аджики зелень та чорний перець. Варити ще протягом 20 хвилин. 

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Аджика в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Аджику потрібно зняти з вогню, заливаємо в банки, перевертаємо та залишаємо в теплому місці до повного охолодження. 

Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу. 

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.

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