Смачний та натуральний соус на зиму — відео рецепт

Найсмачніший рецепт аджики з помідорами та яблуками
Така аджика виходить дуже смачною. А особливістю цього рецепту є те, що в ньому використовуються яблука, завдяки цьому смак виходить кисло-солодким та навіть трохи пряним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!
Вам знадобиться:
- 4 кг помідорів (якщо без яблук то +1 кг);
- 1 кг солодкого перцю;
- 1 кг моркви;
- 1 кг цибулі;
- 500 г часнику;
- 1 кг зелених яблук;
- 1 склянка оцту 9% (200 г);
- 0,5 л олії;
- 200 г кам’яної солі;
- 0,5 склянки цукру (якщо без яблук, 1 склянка цукру);
- 3-7 стручків гіркого пекучого перцю;
- перець, петрушка (за смаком).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати помідори таким чином, щоб було зручно перекрутити їх через м'ясорубку.
Далі беремо один кілограм солодкого перцю й також подрібнюємо через м'ясорубку.
Також потрібно подрібнити кілограм моркви, кілограм цибулі та пів кілограми часнику.
Потім потрібно подрібнити кілограм зелених яблук. Якщо будете готувати аджику без яблука, тоді знадобиться на 1 кілограм більше томатів.
Все разом перемішати в каструлі та поставити на вогонь, з моменту закипання потрібно варити 2 години, періодично помішуючи.
Потім додаємо склянку 9% оцту, пів літри олії, 200 грамів кам'яної солі та пів склянки цукру.
Далі потрібно подрібнити стручки гострого перцю й також додати до цієї маси. Кількість перцю обирайте за власним смаком.
Після цього аджику потрібно варити ще протягом 40 хвилин.
За цей час потрібно помити та простерилізувати банки з кришками.
В останню чергу додаємо до аджики зелень та чорний перець. Варити ще протягом 20 хвилин.
Аджику потрібно зняти з вогню, заливаємо в банки, перевертаємо та залишаємо в теплому місці до повного охолодження.
Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу.
Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.
А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.