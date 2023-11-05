В Молдове проходят выборы мэров и местных советников

Всеобщие местные выборы в Молдове. Фото: e-cis.info

Сегодня, 5 ноября, в Молдове проходят всеобщие местные выборы. Жителям страны нужно выбрать 898 мэров и 11 058 местных советников.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Общие местные выборы в Молдове

Согласно данным Центризбиркома (ЦИК), в день местных выборов в Молдове откроют 1 958 участков для голосования. Больше всего в Кишиневе и его пригородах — 305.

Меньше всего участков планируется открыть в Бессарабке — 15 и в Дубоссарах — 14 участков.

Избиратели могут в режиме онлайн проверить, на каком участке для голосования они зарегистрированы. Для этого нужно зайти на веб-сайт verifica.cec.md. Для того чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняло участие по меньшей мере 1/4 количества избирателей, занесенных в списки в каждом округе. В тех населенных пунктах, где ни один кандидат в мэры не наберет более 50% голосов, организуют второй тур выборов.

В Кишиневе на должность мэра баллотируются 27 кандидатов:

Василе Костюк от Партии "Демократия дома";

Руслан Кодряну от избирательного блока "Руслан Кодряну";

Константин Бутучел от партии "Строим Европу дома" (PACE);

Ион Штефэницэ от партии Respect Moldova;

Диана Караман от Партии коммунистов;

Лилиан Карп от партии "Действие и солидарность" (PAS);

Анатолий Усатый от Партии развития и объединения Молдовы;

Вадим Брынзанюк от Социал-демократической европейской партии (PSDE);

Ион Булгак от партии "Коалиция за единство и благосостояние" (СUB);

Адриан Албу от Партии социалистов;

Михаил Полянский от партии "Гражданский конгресс";

Виктор Киронда от Платформы DA;

Олег Бурлаку от Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ);

Роман Михаеш от Национал-либеральной партии (НЛП);

Василе Боля от партии "Возрождение";

Ион Чебан от партии "Национальное альтернативное движение" (MAN);

Драгош Галбур от Молдавской национальной партии;

Алла Попова от партии "Патриоты Молдовы";

Анатолий Прохницкий от Экологической партии;

Ион Пуриче от Либеральной партии;

Руслан Попа от партии "Новый исторический выбор";

Андрей Доникэ от партии Движение Respect Moldova;

Штефан Урыту от партии "Воля народа";

Андрей Мунтяну от партии NOI;

Арина Спэтару от партии "Альянс либералов; и демократов за Европу" (ALDE);

Штефан Глигор от "Партии перемен";

Татьяна Платон от партии "Альтернативная сила спасения Молдовы";

Напомним, недавно президент Молдовы Майя Санду выразила обеспокоенность напряженностью между двумя главными православными церквями страны на фоне российского влияния. Она подчеркнула, что духовные организации должны выбрать европейское направление страны.

Также мы писали, что Молдова обратилась к украинским беженцам с неожиданной просьбой. Там призывали их не давать взятки.