Начальник ТЦК Юрий Ковалюк не пустит сына в армию — причина

Начальник ТЦК на Ровенщине Юрий Ковалюк. Фото: facebook.com/radyvylivrada

Начальник Второго отдела Дубенского районного территориального центра комплектования Юрий Ковалюк заявил, что не пустит своего сына в армию. По его словам, из-за ошибочной оценки человеческих ресурсов многие военнослужащие погибли, а сама мобилизация оказалась неэффективной.

Об этом Юрий Ковалюк сказал для "Четвертої влади".

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Ковалюк не пустит сына служить

"Понимаете, я сам видел как оно происходит. Есть такие командиры, что они ложат батальонами. Просто с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс. Он гораздо меньше, чем у россиян, и бездумно ложили батальонами", — отметил Ковалюк

По его словам, он уже потерял на войне зятя, который пропал без вести в Бахмуте Донецкой области. После этого дочь Ковалюка пошла служить в Ровенский ТЦК.

"А сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. И сейчас ждет, чтобы невеста закончила еще полгода. Ну, я его не пущу. Не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 года", — подчеркнул начальник ТЦК.

Напомним, юрист Владислав Дерий объяснил, какая категория граждан может быть мобилизована в апреле.

Ранее заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка объяснил нюансы контракта "18-24".