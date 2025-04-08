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Начальник ТЦК на Рівненщині заявив, що не пустить сина воювати

8 квітня 2025 20:03
Аркадій Пастула - Редактор
Начальник ТЦК Юрій Ковалюк не пустить сина в армію — причина
Начальник ТЦК на Рівненщині Юрій Ковалюк. Фото: facebook.com/radyvylivrada
Аркадій Пастула - Редактор

Начальник Другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування Юрій Ковалюк заявив, що не пустить свого сина в армію. За його словами, через помилкову оцінку людських ресурсів багато військовослужбовців загинули, а сама мобілізація виявилася неефективною.

Про це Юрій Ковалюк сказав для "Четвертої влади".

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"Розумієте, я сам бачив, як воно відбувається. Є такі командири, що вони ложать батальйонами. Просто з початку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший, чим у росіян, і бездумно ложили батальйонами", — зазначив Ковалюк

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За його словами, він уже втратив на війні зятя, який зник безвісти в Бахмуті Донецької області. Після цього донька Ковалюка пішла служити в Рівненський ТЦК. 

"А син у мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила, ще пів року. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, досить. Сину 22 роки", — наголосив начальник ТЦК.

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Нагадаємо, юрист Владислав Дерій пояснив, яка категорія громадян може бути мобілізована у квітні.

Раніше заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка пояснив нюанси контракту "18-24".

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