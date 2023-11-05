Вибори в США — які плани має Трамп на Україну та світ в разі своєї перемоги

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

Колишній президент США Дональд Трамп разом зі своєю командою розробляють план успішного приходу до влади. Таким чином кандидат у президенти не хоче допустити помилок, які він робив у 2016 році. Серед його планів закінчення війни в Україні та можливий вихід з НАТО. Журналісти з'ясували, які ще бажання має кандидат у президенти в разі перемоги на виборах.

Про те, яким би міг бути другий термін Трампа, розповіло видання BBC News.

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Які плани в Трампа на США

У виданні наголошують, що всю інформацію про його плани на можливе президентсво можна дізнатися на передвиборчому сайті Трампа. Також такі речі він довірив іншим людям, які допомагають йому готуватися до другого терміну.

"Вони називають цей план "Порядок денний 47", натякаючи на те, що в разі перемоги пан Трамп стане 47-м президентом Америки. Він є фаворитом республіканської номінації, що поставить його проти президента-демократа Джо Байдена в листопаді наступного року", — йдеться у матеріалі.

За словами Марка Лоттера, який працював у перехідній команді Трампа, на цей раз кандидат хоче вже по-іншому підготуватися до майбутніх виборів, ніж минулі роки.

"Фантастичні" бажання колишнього президента США

У виданні зауважують, що деякі його заяви "межують із фантастикою". За словами Трампа, його уряд буде інвестувати кошти в літаючі автомобілі та будуватиме "міста свободи" на федеральних землях, які є порожніми, де жителі США зможуть працювати та мешкати "без обтяжливих правил".

Крім того, Трамп планує зібрати бездомних людей та перевезти їх до таборів з наметів за межі міст Сполучених Штатів Америки, поки їхні проблеми не будуть вирішені.

Також в його планах є відновлення політики щодо нелегальних мігрантів. Такі зміни змушуватимуть їх залишатися в Мексиці, поки вони будуть чекати подання на притулок.

Щодо війни в Україні та членства в НАТО

Трамп обіцяє скоротитти "сотні мільярдів" допомоги від США для міжнародних партнерів та припинити війну в Україні. Як пишуть ЗМІ, також він думає над тим, щоб США вийшли з НАТО або скоротити американську участь в трансатлантичному оборонному пакті.

"Найбільша загроза для західної цивілізації сьогодні — це не Росія. Напевно, найбільшою загрозою є ми самі і деякі жахливі люди, що ненавидять США, які нас представляють", — наголошував він раніше.

Про американську систему енергетики

Лоттер додає, що головним питанням Трампа у 2024 році стане енергетика, а саме збільшення кількості поставок, аби знизити рахунки домогосподарств.

Він вважає, що вища вартість на енергоносії була "рушійною силою інфляції", з якою зіштовхувався Байден в перші роки свого президентства.

"Відкриття кранів і надсилання сигналу ринкам і енергетичним компаніям про те, що ми знову відкриті для бізнесу, насправді почне знижувати ціни на енергоносії в довгостроковій перспективі", — запевнив він.

Чи підтримає його Конгрес

Проте пропозиції Трампа потребують підтримки зі сторони Конгресу, який нині частково контролює Демократична партія, її члени різко виступають проти його планів.

"Однак є й такі, які він, як глава виконавчої влади, може втілити в життя, якщо захоче — і якщо у нього є лояльні помічники та урядовці, здатні виконати цю роботу. І це одна з частин головоломки, яку пан Трамп готувався вирішити протягом тривалого часу", — написали журналісти.

Нагадаємо, раніше у США відбувся судовий процес щодо дискваліфікації колишнього президента США Дональда Трампа на виборах 2024 року. Судовий процес пройшов у штаті Колорадо 30 жовтня через його ймовірну причетність до штурму Капітолія у 2021 році.