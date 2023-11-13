Еще один республиканец вышел из избирательной гонки в США

Кандидат в президенты от Республиканской партии Тим Скотт. Фото: REUTERS/Jim Vondruska

Кандидат в президенты от Республиканской партии Тим Скотт решил остановить свое участие в избирательной гонке США. Он объяснил это тем, что избиратели ясно дали ему понять, что его время еще не наступило.

Об этом Тим Скотт заявил в эфире телеканала Fox News.

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Как известно, вчера, 13 ноября, республиканец заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке. По его словам, избиратели ясно дали ему понять, что его время еще не пришло.

"Я думаю, что избиратели очень четко осознали решение и словно сказали мне: "Не сейчас, Тим"", — сказал Скотт.

Trey Gowdy, видимый, полюбил back by Sen. Tim Scott's announcement on его шоу что это is suspending его campaign.



"У вас есть plenty of money. У вас есть высокое число номеров of any candidate... and you are suspending your presidential campaign?" Gowdy asks. pic.twitter.com/qFXH5vIqMc – Olivia Rinaldi (@olivialarinaldi) November 13, 2023

Кроме завершения кампании, он подчеркнул, что не планирует поддерживать другого кандидата в борьбе за номинацию от Республиканской партии и исключил возможность своего участия в качестве кандидата на должность вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.

Указывается, что Скотт, "восходящая звезда Республиканской партии" и единственный чернокожий республиканец в Сенате, начал свою президентскую кампанию в мае на западе в Северном Чарльстоне, Южная Каролина.

Напомним, недавно один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал украинского президента Зеленского "нацистом". Однако после того, как общество начало критиковать его высказывания, его штаб начал оправдываться.