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Еще один республиканец вышел из избирательной гонки в США

13 ноября 2023 09:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Еще один республиканец вышел из избирательной гонки в США
Кандидат в президенты от Республиканской партии Тим Скотт. Фото: REUTERS/Jim Vondruska
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Кандидат в президенты от Республиканской партии Тим Скотт решил остановить свое участие в избирательной гонке США. Он объяснил это тем, что избиратели ясно дали ему понять, что его время еще не наступило.

Об этом Тим Скотт заявил в эфире телеканала Fox News.

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Как известно, вчера, 13 ноября, республиканец заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке. По его словам, избиратели ясно дали ему понять, что его время еще не пришло.

"Я думаю, что избиратели очень четко осознали решение и словно сказали мне: "Не сейчас, Тим"", — сказал Скотт.

Кроме завершения кампании, он подчеркнул, что не планирует поддерживать другого кандидата в борьбе за номинацию от Республиканской партии и исключил возможность своего участия в качестве кандидата на должность вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.

Указывается, что Скотт, "восходящая звезда Республиканской партии" и единственный чернокожий республиканец в Сенате, начал свою президентскую кампанию в мае на западе в Северном Чарльстоне, Южная Каролина.

Напомним, недавно один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал украинского президента Зеленского "нацистом". Однако после того, как общество начало критиковать его высказывания, его штаб начал оправдываться.

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