Вознаграждения в ВСУ - начисление боевых выплат

Украинские военнослужащие. Фото: 37 бригада морской пехоты

Дополнительную награду за участие в боевых действиях или выполнение специальных задач военнослужащим ВСУ начисляют по каждому дню. Если же задание началось до полуночи и закончилось после 00:00, то независимо от продолжительности задачи в боевые выплаты зачислят оба дня.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Дополнительное вознаграждение в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях или за выполнение специальных задач.

Это вознаграждение начисляется не за месяц в целом, а за каждый день, когда военнослужащий выполнял боевые или специальные задачи.

Зачисление дней на боевые выплаты

Количество дней для выплаты дополнительного, "боевого" вознаграждения начисляется следующим образом.

Если военный привлекался к выполнению боевых задач в течение суток, то ему засчитывается этот один день, независимо от количества и продолжительности этих задач в сутки.

Если же задача началась до полуночи и завершилась уже после 00:00 — то военному за это задание независимо от количества часов засчитывается два дня.

Напомним, мы ранее писали о том, произошли ли какие-то изменения в выплатах военнослужащим ВСУ в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты начисляются военным, находящимся в распоряжении.