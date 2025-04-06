Вознаграждения в ВСУ - начисление боевых выплат

Дополнительное вознаграждение в ВСУ — как начисляют эту выплату
Дополнительную награду за участие в боевых действиях или выполнение специальных задач военнослужащим ВСУ начисляют по каждому дню. Если же задание началось до полуночи и закончилось после 00:00, то независимо от продолжительности задачи в боевые выплаты зачислят оба дня.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Дополнительное вознаграждение в ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях или за выполнение специальных задач.
Это вознаграждение начисляется не за месяц в целом, а за каждый день, когда военнослужащий выполнял боевые или специальные задачи.
Зачисление дней на боевые выплаты
Количество дней для выплаты дополнительного, "боевого" вознаграждения начисляется следующим образом.
Если военный привлекался к выполнению боевых задач в течение суток, то ему засчитывается этот один день, независимо от количества и продолжительности этих задач в сутки.
Если же задача началась до полуночи и завершилась уже после 00:00 — то военному за это задание независимо от количества часов засчитывается два дня.
Напомним, мы ранее писали о том, произошли ли какие-то изменения в выплатах военнослужащим ВСУ в апреле 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты начисляются военным, находящимся в распоряжении.
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