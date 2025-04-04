Виплати військовим у розпорядженні - які гроші отримують поранені у розпорядженні

Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних сил України, яких після поранення та лікування перевели у розпорядження, також мають на додаткову винагороду. Після двох місяців перебування у розпорядженні такі військові отримуватимуть спеціальну виплату.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткові виплати навіть у ситуації, коли були поранені, пройшли військово-лікарську комісію і визнані обмежено чи тимчасово непридатними до військової служби із переоглядом через 6-12 місяців.

Такі військовослужбовці на певний час виводяться у розпорядження командування.

Скільки отримують поранені, які перебувають у розпорядженні

Після двох місяців перебування таких військових у розпорядженні вони все одно мають право на спеціальну додаткову виплату.

Розмір такої виплати становить 20 100 грн на місяць.

А після медичного переогляду і повернення до військової частини ці військовослужбовці мають право на повернення своїх стандартних виплат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати для військовослужбовців є найбільшими, а які у квітні є найменшими.

Додамо, ми повідомляли про те, коли солдати строкової служби можуть отримати доплату до 100 тисяч гривень.