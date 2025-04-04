Выплаты военным в распоряжении - какие деньги получают раненые в распоряжении

Военные в распоряжении — какая выплата начисляется
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которых после ранения и лечения перевели в распоряжение, также имеют на дополнительное вознаграждение. После двух месяцев пребывания в распоряжении такие военные будут получать специальную выплату.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительные выплаты для раненых
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительные выплаты даже в ситуации, когда были ранены, прошли военно-врачебную комиссию и признаны ограниченно или временно непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.
Такие военнослужащие на время выводятся в распоряжение командования.
Сколько получают раненые, находящиеся в распоряжении
После двух месяцев пребывания таких военных в распоряжении они все равно имеют право на специальную дополнительную выплату.
Размер такой выплаты составляет 20 100 грн в месяц.
А после медицинского переосвидетельствования и возвращения в воинскую часть эти военнослужащие имеют право на возврат своих стандартных выплат.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты для военнослужащих являются самыми большими, а какие в апреле являются наименьшими.
Добавим, мы сообщали о том, когда солдаты срочной службы могут получить доплату до 100 тысяч гривен.
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