Виплати військовим у квітні 2025 - розміри виплат

Гроші для військовослужбовця ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

На максимальну виплату у квітні 2025 року можуть розраховувати ті військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь у бойових діях. А найменші виплати нараховуються строковикам та курсантам.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Найбільші виплати в ЗСУ — хто має право

Грошове забезпечення військовослужбовців у особливий період, під час дії воєнного стану, є більшим, ніж у мирний час.

Це стосується різноманітних виплат, зокрема, тих, які стосуються участі у бойових діях.

Тож у квітні 2025 року найбільшою буде виплата безпосереднім учасникам бойових дій у районах їх проведення. Сума такої виплати становитиме 100 тисяч гривень на місяць.

На такі ж виплати можуть розраховувати поранені військові під час відпустки, а також родичі зниклих безвісти, полонених чи загиблих військовослужбовців.

Грошове забезпечення яких військових буде найменшим у ЗСУ

Найменші виплати у квітні 2025 року нараховуватимуться солдатам-строковикам та курсантам.

Ті військовослужбовці, які проходять строковому службу, отримають 6000 грн за місяць.

А грошове забезпечення курсантів вищих військових навчальних закладів у квітні становитиме 2500 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи варто чекати змін у грошовому забезпеченні військовослужбовців ЗСУ в квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, на які види виплат мають право військовослужбовці ЗСУ.