Выплаты военным в апреле 2025 - размеры выплат

Выплаты в ВСУ в апреле — самая большая и самая маленькая суммы
На максимальную выплату в апреле 2025 года могут рассчитывать те военнослужащие ВСУ, которые участвуют в боевых действиях. А наименьшие выплаты начисляются срочникам и курсантам.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Самые большие выплаты в ВСУ — кто имеет право
Денежное обеспечение военнослужащих в особый период, во время действия военного положения, является большим, чем в мирное время.
Это касается различных выплат, в частности, тех, которые касаются участия в боевых действиях.
Поэтому в апреле 2025 года самой большой будет выплата непосредственным участникам боевых действий в районах их проведения. Сумма такой выплаты составит 100 тысяч гривен в месяц.
На такие же выплаты могут рассчитывать раненые военные во время отпуска, а также родственники пропавших без вести, пленных или погибших военнослужащих.
Денежное обеспечение каких военных будет наименьшим в ВСУ
Наименьшие выплаты в апреле 2025 года будут начисляться солдатам-срочникам и курсантам.
Те военнослужащие, которые проходят срочную службу, получат 6000 грн в месяц.
А денежное обеспечение курсантов высших военных учебных заведений в апреле составит 2500 гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, стоит ли ждать изменений в денежном обеспечении военнослужащих ВСУ в апреле 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, на какие виды выплат имеют право военнослужащие ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!