Выплаты военным в апреле 2025 - размеры выплат

Деньги для военнослужащего ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На максимальную выплату в апреле 2025 года могут рассчитывать те военнослужащие ВСУ, которые участвуют в боевых действиях. А наименьшие выплаты начисляются срочникам и курсантам.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Денежное обеспечение военнослужащих в особый период, во время действия военного положения, является большим, чем в мирное время.

Это касается различных выплат, в частности, тех, которые касаются участия в боевых действиях.

Поэтому в апреле 2025 года самой большой будет выплата непосредственным участникам боевых действий в районах их проведения. Сумма такой выплаты составит 100 тысяч гривен в месяц.

На такие же выплаты могут рассчитывать раненые военные во время отпуска, а также родственники пропавших без вести, пленных или погибших военнослужащих.

Денежное обеспечение каких военных будет наименьшим в ВСУ

Наименьшие выплаты в апреле 2025 года будут начисляться солдатам-срочникам и курсантам.

Те военнослужащие, которые проходят срочную службу, получат 6000 грн в месяц.

А денежное обеспечение курсантов высших военных учебных заведений в апреле составит 2500 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, стоит ли ждать изменений в денежном обеспечении военнослужащих ВСУ в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, на какие виды выплат имеют право военнослужащие ВСУ.