Винагороди в ЗСУ - нарахування бойових виплат

Українські військовослужбовці. Фото: 37 бригада морської піхоти

Додаткову нагороду за участь у бойових діях чи виконання спеціальних завдань військовослужбовцям ЗСУ нараховують по кожному дню. Якщо ж завдання розпочалося до опівночі і закінчилося після 00:00, то незалежно від тривалості завдання у бойові виплати зарахують обидва дні.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Додаткова винагорода в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову винагороду за участь у бойових діях чи за виконання спеціальних завдань.

Ця винагорода нараховується не за місяць загалом, а за кожен день, коли військовослужбовець виконував бойові чи спеціальні завдання.

Зарахування днів на бойові виплати

Кількість днів для виплати додаткової, "бойової" винагороди нараховується наступним чином.

Якщо військовий залучався до виконання бойових завдань протягом доби, то йому зараховується цей один день, незалежно від кількості і тривалості цих завдань на добу.

Якщо ж завдання розпочалося до опівночі й завершилося уже після 00:00 — то військовому за це завдання незалежно від кількості годин зараховується два дні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи відбулися якісь зміни у виплатах військовослужбовцям ЗСУ у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які виплати нараховуються військовим, що перебувають у розпорядженні.