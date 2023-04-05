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Глобальное потепление замедляет глубоководные океанские течения: чем это обернется для климата

5 апреля 2023 10:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Заместитель директора Сиднейского Центра передового опыта в антарктических науках Мэтью Ингленд
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глобальное потепление оказывает влияние на перемешивание вод Мирового океана в Антарктическом регионе планеты. Это в свою очередь замедляет глубоководные океанские течения и чревато как голодом морским животным и растениям, так и катастрофическими изменениями климата на всей Земле.

Об этом сообщает издание ScienceDaily.

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Проблемы с Антарктикой

Ученые заметили неприятную тенденцию в глубине Антарктики, угрожающие проблемами всей планете.

Холодная вода, ежегодно опускающаяся на глубину в районе материка Антарктида, является главным двигателем создания всей системы глубоководных океанских течений в Мировом океане.

Эта система разносит углерод, кислород, питательные вещества и тепло по всей планете.

Но в последнее время, в связи с глобальным потеплением, было замечено замедление перемешивания воды в Антарктическом регионе.

Воздействие на мировой климат

Вода в районе Антарктики из-за выбросов углекислого газа в атмосферу нагревается, что и замедляет процесс смешивания масс теплой и холодной воды. Это в свою очередь приводит к замедлению всех океанских течений, а в некоторых случаях даже застой воды.

Заместитель директора Центра передового опыта в антарктических науках (Сидней, Австралия) Мэтью Ингленд заявил, что уже через 30 лет при нынешних темпах глобального потепления перемешивание вод Мирового океана в районе Антарктиды уменьшится на 40%. Это приведет к тому, что океанские глубины будут задерживать питательные вещества, которых не хватит на поверхности для питания морской флоры и фауны.

Также, кроме проблем с жизнью в Мировом океане, замедление океанских течений чревато катастрофическими изменениями климата на всей планете.

Напомним, что морской лед вокруг Антарктиды продолжает таять. Сейчас площадь льдов наименьшая за все время наблюдений.

Фото: scar.org

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