Глобальне потепління уповільнює глибоководні океанські течії: чим це обернеться для клімату

Заступник директора сіднейського Центру передового досвіду в антарктичних науках Метью Інгленд

Глобальне потепління впливає на перемішування вод Світового океану в Антарктичному регіоні планети. Це у свою чергу уповільнює глибоководні океанські течі і загрожує як голодом морським тваринам і рослинам, так і катастрофічним змінам клімату на усій Землі.

Про це повідомляє видання ScienceDaily.

Читайте також:

Проблеми з Антарктикою

Науковці помітили неприємну тенденцію у глибині Антарктики, які загрожують проблемами усій планеті.

Холодна вода, яка щороку опускається на глибину в районі материка Антарктида, є головним рушієм створення усієї системи глибоководних океанських течій у Світовому океані.

Ця система розносить вуглець, кисень, поживні речовини і тепло по усій планеті.

Але в останній час, у зв’язку із глобальним потеплінням було помічено уповільнення перемішування води в Антарктичному регіоні.

Вплив на світовий клімат

Вода в районі Антарктики через викиди вуглекислого газу у повітря нагрівається, що й уповільнює процес змішування мас теплої та холодної води. Це у свою чергу спричиняє уповільнення усіх океанських течій, а в деяких випадках — навіть застій води.

Заступник директора Центру передового досвіду в антарктичних науках (Сідней, Австралія) Метью Інгленд заявив, що уже за 30 років за нинішніх темпів глобального потепління перемішування вод Світового океану в районі Антарктиди зменшиться на 40%. Це призведе до того, що океанські глибини будуть затримувати поживні речовини, яких не вистачатиме на поверхні для харчування морської флори і фауни.

Також, крім проблем із життям у Світовому океані, уповільнення океанських течій загрожує катастрофічним змінам клімату на усій планеті.

Нагадаємо, що морський лід навколо Антарктиди продовжує танути. Зараз площа криги є найменшою за увесь час спостережень.

Фото: scar.org