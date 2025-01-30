На рынке труда в Польше дефицит специалистов — кем можно устроиться

Люди на стройке обустраивают фундамент. Фото: УНИАН

На рынке труда в Польше в течение 2025 года работодатели будут нуждаться в специалистах, готовых к физическому труду, а также высококвалифицированных сотрудниках.

Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Ожидается, что в этом году в Польше будет дефицит в группе профессий, требующих от работника физической выдержки. В частности, будет существовать спрос на:

водителей;

кладовщиков;

слесарей;

монтажников;

машинистов землеройной техники;

строителей;

сварщиков.

"Дефицит таких кандидатов возникает, поскольку люди хотят лучших условий труда. У них сложная работа, длительный рабочий день, а если говорим о водителях — командировки, а также крайне неудовлетворительный уровень оплаты труда", — объяснил Юрий Григоренко, главный аналитик международного агентства трудоустройства Gremi Personal.

Он также добавил, что из-за российско-украинской войны популярными становятся вакансии для мужчин, поскольку последние лишены возможности выезжать за границу.

Также дефицитными будут и высококвалифицированные работники, например:

врачи;

учителя;

сиделки;

медсестры;

акушерки;

бухгалтеры;

военнослужащие.

Отмечается, что эта ситуация не нова, ведь в последние годы с рынка труда на пенсию уходит больше людей, чем появляется студентов в поисках работы.

Исправить проблему возможно с помощью мигрантов, однако здесь тоже есть свои проблемы:

"Миграционная стратегия считает это рискованным делом, поскольку придется создавать программы управления мультикультурализмом (содействие инклюзивности, равенства и толерантности). Также возникнет потребность в нескольких языках на рабочем месте или, как часто делают крупные международные компании, даже переходить на английский язык", — отметили в агентстве.

К слову, польские работодатели предлагают украинцам работу в различных сферах. Например, наши граждане могут работать в IT, логистике или в сфере здравоохранения.

Также мы рассказывали, что украинцы в Польше ежемесячно могут зарабатывать почти 4 тыс.злотых нетто. Наиболее высокооплачиваемой является работа на транспорте и строительстве.