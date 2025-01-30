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Для українців у Польщі буде робота — яких спеціалістів бракує

30 січня 2025 09:46
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
На ринку праці в Польщі дефіцит спеціалістів — ким можна влаштуватися
Люди на будівництві облаштовують фундамент. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

На ринку праці у Польщі впродовж 2025 року роботодавці потребуватимуть спеціалістів, готових до фізичної праці, а також висококваліфікованих співробітників.

Про це свідчать дані Міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Очікується, що цьогоріч у Польщі буде дефіцит в групі професій, які потребують від працівника фізичної витримки. Зокрема, існуватиме попит на:

  • водіїв;
  • комірників;
  • слюсарів;
  • монтажників;
  • машиністів землерийної техніки;
  • будівельників;
  • зварювальників.

"Дефіцит таких кандидатів виникає, оскільки люди хочуть кращих умов праці. У них складна робота, тривалий робочй день, а якщо говоримо про водіїв — відрядження, а також вкрай незадовільний рівень оплати праці", — пояснив Юрій Григоренко, головний аналітик міжнародної агенції працевлаштування Gremi Personal.

Він також додав, що через російсько-українську війну популярними стають вакансії для чоловіків, оскільки останні позбавлені можливості виїжджати за кордон. 

Також дефіцитними будуть й висококваліфіковані працівники, наприклад: 

  • лікарі;
  • вчителі;
  • доглядальниці;
  • медсестри;
  • акушерки;
  • бухгалтери;
  • військовослужбовці.

Зазначається, що ця ситуація не є новою, адже в останні роки з ринку праці на пенсію йде більше людей, ніж з′являється студентів у пошуках роботи.

Виправити проблему можливо за допомогою мігрантів, однак тут теж є свої проблеми:

"Міграційна стратегія вважає це ризикованою справою, оскільки доведеться створювати програми управління мультикультуралізмом (сприяння інклюзивності, рівності та толерантності). Також виникне потреба у кількох мовах на робочому місці або, як часто роблять великі міжнародні компанії, навіть переходити на англійську мову", — зауважили в агенції.

До слова, польські роботодавці пропонують українцям роботу у різних сферах. Наприклад, наші громадяни можуть працювати в IT, логістиці або у сфері охорони здоров′я. 

Також ми розповідали, що українці у Польщі щомісяця можуть заробляти майже 4 тис.злотих нетто. Найбільш високооплачуваною є робота на транспорті та будівництві. 

Польща робота ринок праці дефіцит війна в Україні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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