На ринку праці в Польщі дефіцит спеціалістів — ким можна влаштуватися

Для українців у Польщі буде робота — яких спеціалістів бракує
На ринку праці у Польщі впродовж 2025 року роботодавці потребуватимуть спеціалістів, готових до фізичної праці, а також висококваліфікованих співробітників.
Про це свідчать дані Міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Яких спеціалістів буде замало на польському ринку праці
Очікується, що цьогоріч у Польщі буде дефіцит в групі професій, які потребують від працівника фізичної витримки. Зокрема, існуватиме попит на:
- водіїв;
- комірників;
- слюсарів;
- монтажників;
- машиністів землерийної техніки;
- будівельників;
- зварювальників.
"Дефіцит таких кандидатів виникає, оскільки люди хочуть кращих умов праці. У них складна робота, тривалий робочй день, а якщо говоримо про водіїв — відрядження, а також вкрай незадовільний рівень оплати праці", — пояснив Юрій Григоренко, головний аналітик міжнародної агенції працевлаштування Gremi Personal.
Він також додав, що через російсько-українську війну популярними стають вакансії для чоловіків, оскільки останні позбавлені можливості виїжджати за кордон.
Також дефіцитними будуть й висококваліфіковані працівники, наприклад:
- лікарі;
- вчителі;
- доглядальниці;
- медсестри;
- акушерки;
- бухгалтери;
- військовослужбовці.
Зазначається, що ця ситуація не є новою, адже в останні роки з ринку праці на пенсію йде більше людей, ніж з′являється студентів у пошуках роботи.
Виправити проблему можливо за допомогою мігрантів, однак тут теж є свої проблеми:
"Міграційна стратегія вважає це ризикованою справою, оскільки доведеться створювати програми управління мультикультуралізмом (сприяння інклюзивності, рівності та толерантності). Також виникне потреба у кількох мовах на робочому місці або, як часто роблять великі міжнародні компанії, навіть переходити на англійську мову", — зауважили в агенції.
До слова, польські роботодавці пропонують українцям роботу у різних сферах. Наприклад, наші громадяни можуть працювати в IT, логістиці або у сфері охорони здоров′я.
Також ми розповідали, що українці у Польщі щомісяця можуть заробляти майже 4 тис.злотих нетто. Найбільш високооплачуваною є робота на транспорті та будівництві.
Читайте Новини.LIVE!