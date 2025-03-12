Погода в Украине 13 марта — прогноз погоды на завтра

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 13 марта, погоду в Украине будет определять циклон, центр которого будет располагаться над Польшей. Вместе с ним в страну придут атмосферные фронты, которые принесут влажный и теплый воздух.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 13 марта

В течение дня ожидается снижение атмосферного давления, а также усиление ветра — его порывы будут достигать 15-20 м/с, особенно в Карпатах, а также в большинстве областей, за исключением восточных и части западных.

Дожди прогнозируют преимущественно в западных областях, а на Закарпатье и в Карпатах возможны ливни с грозами. В то же время на большей части территории страны осадков не ожидается, лишь днем в северных, центральных и Харьковской областях возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит +4...+9 °C, днем потеплеет до +14...+19 °C, а на юге страны столбики термометров поднимутся до +22 °C. В Карпатах будет прохладнее — +5...+10 °C.

Погода обещает быть переменчивой, поэтому стоит учесть возможные осадки и порывы ветра при планировании дня.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, завтра Киев накроют сильные дожди, которые будут идти почти целый день. В то же время температура воздуха будет комфортной.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко заявила, что завтра погода будет рекордно теплой, ведь столбики термометров местами поднимутся до +22 °C. Несмотря на это, ожидается штормовой ветер и дожди в некоторых регионах.