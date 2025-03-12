Погода в Україні на 13 березня — прогноз від Наталки Діденко

Вітер, тепло і дощі — Діденко сказала, чим здивує погода завтра
Погода в Україні у четвер, 13 березня, буде рекордно теплою, адже стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +22 °C. Попри це очікується штормовий вітер та дощі в деяких регіонах.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 13 березня
Діденко розповіла, що 13 березня циклон з Польщі принеси дощі в Україну. Так, грози пройдуть на заході, півночі та центральних областях. Ввечері трохи подощить ще й на Харківщині, а на решті території — без істотних опадів.
Крім того, у четвер в Україні очікується сильний вітер південних напрямків, місцями зі штормовими поривами 15-20 м/с. Водночас на крайньому сході вітер буде помірним.
В Україні впродовж дня очікується +15... +22 °C. Синоптик пояснила, що вітер дещо знизить температуру комфорту, але все одно на дворі відчуватиметься справжня весняна погода.
Водночас Наталка Діденко попередили, що з 15-16 березня в Україну заходить холодна повітряна маса, що призведе до значного зниження температури. На південь похолодання прийде дещо пізніше — 16-17 березня.
Нагадаємо, завтра Київ накриють сильні дощі, які йтимуть майже цілий день. Водночас температура повітря буде комфортною.
А 13 березня погода у Харкові різко зіпсується. Температура повітря вночі опуститься до +4...+9 °C,
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