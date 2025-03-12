Погода в Украине на 13 марта — прогноз от Наталки Диденко

Ветер, тепло и дожди — Диденко сказала, чем удивит погода завтра
Погода в Украине в четверг, 13 марта, будет рекордно теплой, ведь столбики термометров местами поднимутся до +22 °C. Несмотря на это, ожидаются штормовой ветер и дожди в некоторых регионах.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 13 марта
Диденко рассказала, что 13 марта циклон из Польши принесет дожди в Украину. Так, грозы пройдут на западе, севере и центральных областях. Вечером немного подождит еще и на Харьковщине, а на остальной территории — без существенных осадков.
Кроме того, в четверг в Украине ожидается сильный ветер южных направлений, местами со штормовыми порывами 15-20 м/с. В то же время на крайнем востоке ветер будет умеренным.
В Украине в течение дня ожидается +15... +22 °C. Синоптик объяснила, что ветер несколько снизит температуру комфорта, но все равно на дворе будет ощущаться настоящая весенняя погода.
В то же время Наталка Диденко предупредила, что с 15-16 марта в Украину заходит холодная воздушная масса, что приведет к значительному снижению температуры. На юг похолодание придет несколько позже — 16-17 марта.
Напомним, завтра Киев накроют сильные дожди, которые будут идти почти целый день. В то же время температура воздуха будет комфортной.
А 13 марта погода в Харькове резко испортится. Температура воздуха ночью опустится до +4...+9 °C,
Читайте Новини.LIVE!