Погода в Украине на 13 марта — прогноз от Наталки Диденко

Ветер на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 13 марта, будет рекордно теплой, ведь столбики термометров местами поднимутся до +22 °C. Несмотря на это, ожидаются штормовой ветер и дожди в некоторых регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 13 марта

Диденко рассказала, что 13 марта циклон из Польши принесет дожди в Украину. Так, грозы пройдут на западе, севере и центральных областях. Вечером немного подождит еще и на Харьковщине, а на остальной территории — без существенных осадков.

Кроме того, в четверг в Украине ожидается сильный ветер южных направлений, местами со штормовыми порывами 15-20 м/с. В то же время на крайнем востоке ветер будет умеренным.

Карта ветров в Украине 13 марта. Фото: Наталка Диденко

В Украине в течение дня ожидается +15... +22 °C. Синоптик объяснила, что ветер несколько снизит температуру комфорта, но все равно на дворе будет ощущаться настоящая весенняя погода.

В то же время Наталка Диденко предупредила, что с 15-16 марта в Украину заходит холодная воздушная масса, что приведет к значительному снижению температуры. На юг похолодание придет несколько позже — 16-17 марта.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, завтра Киев накроют сильные дожди, которые будут идти почти целый день. В то же время температура воздуха будет комфортной.

А 13 марта погода в Харькове резко испортится. Температура воздуха ночью опустится до +4...+9 °C,