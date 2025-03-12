Погода в Україні 13 березня - прогноз погоди на завтра

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 березня, погоду в Україні визначатиме циклон, центр якого розташовуватиметься над Польщею. Разом із ним до країни прийдуть атмосферні фронти, що принесуть вологе та тепле повітря.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скріншот

Якою буде погода 13 березня

Протягом дня очікується зниження атмосферного тиску, а також посилення вітру — його пориви сягатимуть 15-20 м/с, особливо в Карпатах, а також у більшості областей, за винятком східних і частини західних.

Дощі прогнозують переважно в західних областях, а на Закарпатті та в Карпатах можливі зливи з грозами. У той же час на більшій частині території країни опадів не очікується, лише вдень у північних, центральних та Харківській областях можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °C, удень потеплішає до +14…+19 °C, а на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +22 °C. У Карпатах буде прохолодніше — +5…+10 °C.

Погода обіцяє бути мінливою, тож варто врахувати можливі опади та пориви вітру при плануванні дня.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, завтра Київ накриють сильні дощі, які йтимуть майже цілий день. Водночас температура повітря буде комфортною.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко заявила, що завтра погода буде рекордно теплою, адже стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +22 °C. Попри це, очікується штормовий вітер та дощі в деяких регіонах.