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Что угрожает мужчинам, выехавшим из страны с поддельными документами

23 сентября 2023 18:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Что угрожает мужчинам, выехавшим из страны с поддельными документами
Проверка документов на границе. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В то же время есть определенное количество мужчин, которые, избегая призыва, уехали из страны с поддельными документами. За это они понесут ответственность.

Об этом рассказал юрист Максим Бехало в комментарии для издания ZN.UA.

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Ответственность для мужчин

По словам юриста, мужчины, покинувшие страну с поддельными документами, понесут юридическую ответственность. Речь идет о штрафе до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы до 2 лет.

Но прежде чем привлечь человека к ответственности, необходимо тщательно изучить дело каждого из них.

"И в таком случае дело каждого человека должно рассматриваться отдельно. И за каждым отдельно нужно осуществлять проверку, чтобы доказать, что медицинское состояние действительно соответствует указанному в справке. Кроме того, следует провести повторное медицинское освидетельствование каждого лица, а для этого нужно, чтобы оно приехало в Украину", — говорит юрист.

Также он упомянул о процедуре экстрадиции. Как объясняет Бехало, она возможна в том случае, если предусмотрено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее года.

"Европейская конвенция о выдаче правонарушителей не применяется в отношении правонарушений, предусмотренных военным правом. Ряд стран ЕС, временно предоставляющих защиту украинцам, уже заявили, что не будут выдавать мужчин-уклонистов. Категорическое "нет" — от Австрии и Венгрии. Экстрадиция из Германии и Чехии хотя и есть, но ее вероятность крайне мала", — говорит Бехало.

Напомним, адвокат рассказал, есть ли ответственность за игнорирование повесток в почтовом ящике.

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