Що загрожує чоловікам, які виїхали з країни з підробленими документами

Перевірка документів на кордоні. Фото ілюстративне: google

У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні триває загальна мобілізація. Водночас є певна кількість чоловіків, які, уникаючи призову, виїхали з країни з підробленими документами. За це вони понесуть відповідальність.

Про це розповів юрист Максим Бехало у коментарі для видання ZN.UA.

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Відповідальність для чоловіків

За словами юриста, чоловіки, які покинули країну з підробленими документами понесуть юридичну відповідальність. Йдеться про штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років.

Але, перш ніж притягнути людину до відповідальності, необхідно ретельно вивчити справу кожної з них.

"І в такому разі справа кожної людини має розглядатися окремо. І за кожною окремо треба здійснювати перевірку, аби довести, що медичний стан дійсно відповідає зазначеному в довідці. Крім того, слід провести повторний медичний огляд кожної особи, а для цього потрібно, щоб вона приїхала до України", — каже юрист.

Також він згадав за процедуру екстрадиції. Як пояснює Бехало, вона можлива у тому випадку, якщо передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на максимальний строк не менш як рік.

"Європейська конвенція про видачу правопорушників не застосовується щодо правопорушень, передбачених військовим правом. Низка країн ЄС, які тимчасово надають захист українцям, уже заявили, що не видаватимуть чоловіків-ухилянтів. Категоричне "ні" — від Австрії та Угорщини. Екстрадиція з Німеччини та Чехії хоч і є, та її ймовірність украй мала", — каже Бехало.

Нагадаємо, адвокат розповів, чи є відповідальність за ігнорування повісток у поштовій скриньці.