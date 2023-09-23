Адвокат розповів, чи є відповідальність за ігнорування повісток у поштовій скриньці

Вручення повістки. Ілюстративне фото: Суспільне

В Україні під час мобілізаційних заходів можуть розсилати повістки поштою. Це відбувається шляхом рекомендованого листа або просто кидають повістки до поштової скриньки.

Проте адвокат Антон Маринич каже, що такий спосіб не є належним для того, аби сповістити військовозобов'язаних, пише РБК-Україна.

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Чи правильні такі оповіщення

За його словами, такі папери не вважають правильним шляхом оповіщення, адже людина повинна поставити власний підпис при отриманні документа.

"Буває, що повістки приходять на пошти за старими адресами реєстрації клієнтів. Тоді або орендарі, або нові домовласники повідомляють, що їм прийшли такі документи. Повістки у поштові скриньки можуть надсилати, щоб нагадати військовозобов'язаним, що у них є обов'язок навіть без повістки в окремих випадках з'явитися в ТЦК", — зауважив він.

Чи є відповідальність за це

Проте відповідальності після таких повісток за неявку до ТЦК немає, тому їх можна проігнорувати.

Своєю чергою багато чинників залежать від того, що міститься в цьому листі. До прикладу, можуть надсилати рекомендований лист, який потрібно особисто забрати на пошті та розписатися під час його отримання.

"Якщо надсилається лист з описом вкладення, де вказано, що це повістка для конкретної особи, і при цьому людина її особисто отримала, вважаю, що це буде вважатися належним способом оповіщення. Адже в таких випадках військкомат тоді буде мати підтвердження (другий екземпляр опису та накладну з трек-номером), що документ отримала саме ця людина", — пояснив експерт.

Проте якщо цей лист є звичайним і його просто кинули до поштової скриньки, то не можна гарантувати, що його буде мати саме та людина, якій він був адресований. Тому відповідальності в таких випадках за неявку до військкомату не буде.

Нагадаємо, капітан ЗСУ Сергій Алимов прокоментував перевищення працівниками ТЦК виконання своїх службових обов'язків під час мобілізації. За його словами, внаслідок таких дій можлива кримінальна відповідальність.