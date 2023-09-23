Адвокат рассказал, есть ли ответственность за игнорирование повесток в почтовом ящике

Вручение повестки. Иллюстративное фото: Общественное

В Украине во время мобилизационных мер могут рассылать повестки по почте. Это происходит путем рекомендованного письма или просто бросают повестки в почтовый ящик.

Однако адвокат Антон Маринич говорит, что такой способ не является надлежащим для того, чтобы известить военнообязанных, пишет РБК-Украина.

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Верны ли такие оповещения

По его словам, такие бумаги не считают правильным путем оповещения, ведь человек должен поставить свою подпись при получении документа.

"Бывает, что повестки приходят на почты по старым адресам регистрации клиентов. Тогда либо арендаторы, либо новые домовладельцы сообщают, что им пришли такие документы. Повестки в почтовые ящики могут присылать, чтобы напомнить военнообязанным, что у них есть долг даже без повестки в редких случаях появиться в ТЦК", — отметил он.

Есть ли ответственность за это

Однако ответственности после таких повесток за неявку в ТЦК нет, поэтому их можно проигнорировать.

В свою очередь многие факторы зависят от того, что содержится в этом письме. К примеру, могут отправлять заказное письмо, которое нужно лично забрать на почте и расписаться во время его получения.

"Если посылается письмо с описанием вложения, где указано, что это повестка для конкретного лица, и при этом человек его лично получил, считаю, что это будет считаться надлежащим способом оповещения. Ведь в таких случаях военкомат тогда будет иметь подтверждение (второй экземпляр описания и накладную с трек-номером), что документ получил именно этот человек", — объяснил эксперт.

Однако если это письмо является обычным и его просто бросили в почтовый ящик, то нельзя гарантировать, что его будет иметь именно тот человек, которому он был адресован. Поэтому ответственности в таких случаях за неявку в военкомат не будет.

Напомним, капитан ВСУ Сергей Алимов прокомментировал превышение работниками ТЦК исполнения своих служебных обязанностей во время мобилизации. По его словам, в результате таких действий возможна уголовная ответственность.