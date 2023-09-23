Військовий ЗСУ пояснив, які правопорушення скоюють працівники ТЦК при врученні повісток

Вручення повісток в Україні. Фото: УНІАН

Капітан ЗСУ Сергій Алимов прокоментував перевищення працівниками ТЦК виконання своїх службових обов'язків під час мобілізації. За його словами, внаслідок таких дій можлива кримінальна відповідальність.

Про це Сергій Алимов розповів в розмові з журналістом Юрієм Романенком.

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Капітан ЗСУ осуджує дії деяких працівників ТЦК, які захоплюють чоловіків прямо на вулиці. Він назвав це "90-ми роками, за що давали десять років". Алимов вважає це викраденням людини, що підпадає під кримінальну відповідальність згідно зі статтею 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", за якою передбачено ув'язнення від 5 до 10 років.

Алимов наголосив, що за законом правоохоронці можуть утримувати людину до трьох годин. За цей час вони мусять встановити хто вона й відпустити, якщо більше по часу — це порушення закону.

Яка повістка заповнена неправильно

Капітан ЗСУ заявив, що заповнення повістки "на колінці" в пустий бланк лише з печаткою ТЦК та підписом начальника військкомату підробкою. За його словами, це може каратися позбавленням волі строком від 3 до 5 років згідно зі ст. 355 КК України "Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань".

Алимов підкреслив, що повісткою вважається документ, який має дані військовозобов'язаного, а вже потім працівник ТЦК вручає її за місцем проживання.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні чоловікам віком 18-60 років вручають повістки, проте їх видавати можуть не лише працівники ТЦК. Тому речниця Черкаського ТЦК та СП Аліна Кривошея пояснила, хто ще має право вручати такі документи військовозобов'язаним.