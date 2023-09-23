Військовий ЗСУ пояснив, які правопорушення скоюють працівники ТЦК при врученні повісток
Капітан ЗСУ Сергій Алимов прокоментував перевищення працівниками ТЦК виконання своїх службових обов'язків під час мобілізації. За його словами, внаслідок таких дій можлива кримінальна відповідальність.
Про це Сергій Алимов розповів в розмові з журналістом Юрієм Романенком.
Які правопорушення скоюють працівники ТЦК
Капітан ЗСУ осуджує дії деяких працівників ТЦК, які захоплюють чоловіків прямо на вулиці. Він назвав це "90-ми роками, за що давали десять років". Алимов вважає це викраденням людини, що підпадає під кримінальну відповідальність згідно зі статтею 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", за якою передбачено ув'язнення від 5 до 10 років.
Алимов наголосив, що за законом правоохоронці можуть утримувати людину до трьох годин. За цей час вони мусять встановити хто вона й відпустити, якщо більше по часу — це порушення закону.
Яка повістка заповнена неправильно
Капітан ЗСУ заявив, що заповнення повістки "на колінці" в пустий бланк лише з печаткою ТЦК та підписом начальника військкомату підробкою. За його словами, це може каратися позбавленням волі строком від 3 до 5 років згідно зі ст. 355 КК України "Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань".
Алимов підкреслив, що повісткою вважається документ, який має дані військовозобов'язаного, а вже потім працівник ТЦК вручає її за місцем проживання.
Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні чоловікам віком 18-60 років вручають повістки, проте їх видавати можуть не лише працівники ТЦК. Тому речниця Черкаського ТЦК та СП Аліна Кривошея пояснила, хто ще має право вручати такі документи військовозобов'язаним.