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Военный ВСУ объяснил, какие правонарушения совершают работники ТЦК при вручении повесток

23 сентября 2023 05:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военный ВСУ объяснил, какие правонарушения совершают работники ТЦК при вручении повесток
Вручение повесток в Украине. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Капитан ВСУ Сергей Алимов прокомментировал превышение работниками ТЦК выполнения своих служебных обязанностей во время мобилизации . По его словам, в результате таких действий возможна уголовная ответственность.

Об этом Сергей Алимов рассказал в разговоре с журналистом Юрием Романенко.

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Какие правонарушения совершают работники ТЦК

Капитан ВСУ осуждает действия некоторых работников ТЦК, захватывающих мужчин прямо на улице. Он назвал это "90-ми годами, за что давали десять лет". Алимов считает это похищением человека, подпадающего под уголовную ответственность согласно статье 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека", согласно которой предусмотрено заключение от 5 до 10 лет.

Алимов подчеркнул, что по закону правоохранители могут содержать человека до трех часов. За это время они должны установить, кто он и отпустить, если больше по времени — это нарушение закона.

Какая повестка заполнена неправильно

Капитан ВСУ заявил, что заполнение повестки "на коленке" в пустой бланк только с печатью ТЦК и подписью начальника военкомата есть подлогом. По его словам, это может караться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет согласно ст. 355 УК Украины "Принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств".

Алимов подчеркнул, что повесткой считается документ, имеющий данные военнообязанного, а уже потом работник ТЦК вручает его по месту жительства.

Напомним, что во время военного положения в Украине мужчинам в возрасте 18-60 лет вручают повестки, однако их выдавать могут не только работники ТЦК. Поэтому спикер Черкасского ТЦК и СП Алина Кривошея объяснила, кто еще имеет право вручать такие документы военнообязанным.

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