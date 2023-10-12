Что делать, если нашли повестку в дверях — юрист дал украинцам советы

Работник ТЦК оставляет повестку военнообязанному в дверях. Фото: report.if.ua

Во время военного положения и общей мобилизации, которые продолжаются в Украине почти 600 дней, военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки. Как правило, граждане лично получают их на улице, в общественных местах, на работе или по месту жительства. Однако нередко этот документ оставляют прямо в дверях квартиры.

Что в таком случае следует делать военнообязанным украинцам, рассказал юрист Андрей Лавренюк.

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Правозащитник напомнил, повестка считается надлежащим образом врученной, если военнообязанный получил ее лично в руки под подпись.

Остальные варианты вручения повестки можно считать незаконными. К таким, в частности, относятся:

повестка отправлена через мессенджеры, СМС;

повестка оставлена в почтовом ящике;

повестка вручена через родственников;

повестка оставлена в дверях квартиры и т.д.

Однако вопросы остаются открытыми, как правильно реагировать на повестку, которую просто затолкали в дверь, и нужно ли идти в ТЦК?

Мужчина нашел повестку в дверях квартиры. Фото: google.com

Юрист советует прежде всего свериться с данными, указанными в повестке. В документе должна содержаться следующая информация:

фамилия, имя, отчество военнообязанного или резервиста;

дата рождения;

место жительства;

дата и время явки в ТЦК и СП;

причина явки;

печать и подпись лица, выписавшего повестку.

Как отмечает Лавренюк, как правило, такие повестки не должным образом заполнены, содержат орфографические и другие ошибки.

"Сверив данные в повестке, лицо может явиться на указанное время и дату в ТЦК и СП, а может и проигнорировать такую повестку. Оба варианта правильны, ведь если военнообязанное лицо желает служить или имеет основания для отсрочки от мобилизации, то обращение в ТЦК и СП — это адекватное решение. Но если нет желания встречаться с работниками этого органа, то не прийти за повесткой, найденной в дверях, не значит нарушить нормы законодательства", — пояснил юрист.

Лавренюк добавил, что неявка в ТЦК и СП без уважительных причин может привести к привлечению к административной ответственности, но в случае, если повестка получена должным образом, то есть под личную подпись.

Ранее мы сообщали, где украинцам могут вручить боевую повестку.

Напомним, мы писали, офицер ВСУ предупредил украинцев, как ТЦК нарушают закон при вручении повестки.

Также мы рассказывали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой, и какой должен быть порядок действий.