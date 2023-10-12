Що робити, якщо знайшли повістку у дверях — юрист дав українцям поради

Працівник ТЦК залишає повістку військовозобов'язаному в дверях. Фото: report.if.ua

Під час воєнного стану та загальної мобілізації, які тривають в Україні майже 600 днів, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Як правило, громадяни особисто отримують їх на вулиці, у громадських місцях, на роботі або за місцем проживання. Проте, не рідко цей документ залишають просто в дверях квартири.

Що у такому випадку слід робити військовозобов'язаним українцям, розповів юрист Андрій Лавренюк.

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Правозахисник нагадав, повістка вважається належно врученою, якщо військовозобов'язаний отримав її особисто в руки під підпис.

Всі інші варіанти вручення повістки можна вважати незаконними. До таких, зокрема, відносяться:

повістка надіслана через месенджери, СМС;

повістка залишена у поштовій скриньці;

повістка вручена через родичів;

повістка залишена у дверях квартири тощо.

Проте, питання залишаються відкритими, як правильно реагувати на повістку, яку просто запхнули у двері та чи треба йти до ТЦК?

Чоловік знайшов повістку у дверях квартири. Фото: google.com

Юрист радить, перш за все, звіритися з даними, зазначеними в повістці. У документі має міститися така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного або резервіста;

дата народження;

місце проживання;

дата і час явки до ТЦК та СП;

причина явки;

печатка та підпис особи, яка виписала повістку.

Як зазначає Лавренюк, як правило, такі повістки не є належним чином заповнені, містять орфографічні та інші помилки.

"Звіривши дані у повістці, особа може з’явитися на вказаний час та дату до ТЦК та СП, а може й проігнорувати таку повістку. Обидва варіанти є правильними, адже якщо військовозобов’язана особа бажає служити або має підстави для відстрочки від мобілізації, то звернення до ТЦК та СП — це адекватне рішення. Але якщо не має бажання зустрічатися з працівниками цього органу, то не прийти за повісткою, знайденою у дверях, не означає порушити норми законодавства", — пояснив юрист.

Лавренюк додав, що неявка до ТЦК та СП без поважних причин може призвести до притягнення до адміністративної відповідальності, але у випадку, якщо повістку отримано належним чином, тобто під особистий підпис.

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