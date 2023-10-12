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Повістки українцям запихають у двері: юрист розповів, як правильно діяти

12 жовтня 2023 06:34
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Що робити, якщо знайшли повістку у дверях — юрист дав українцям поради
Працівник ТЦК залишає повістку військовозобов'язаному в дверях. Фото: report.if.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Під час воєнного стану та загальної мобілізації, які тривають в Україні майже 600 днів, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Як правило, громадяни особисто отримують їх на вулиці, у громадських місцях, на роботі або за місцем проживання. Проте, не рідко цей документ залишають просто в дверях квартири.

Що у такому випадку слід робити військовозобов'язаним українцям, розповів юрист Андрій Лавренюк

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Правозахисник нагадав, повістка вважається належно врученою, якщо військовозобов'язаний отримав її особисто в руки під підпис. 

Всі інші варіанти вручення повістки можна вважати незаконними. До таких, зокрема, відносяться: 

  • повістка надіслана через месенджери, СМС;
  • повістка залишена у поштовій скриньці;
  • повістка вручена через родичів;
  • повістка залишена у дверях квартири тощо. 

Проте, питання залишаються відкритими, як правильно реагувати на повістку, яку просто запхнули у двері та чи треба йти до ТЦК?

 

Як правильно реагувати на повістку, яку просто запхнули у двері
Чоловік знайшов повістку у дверях квартири. Фото: google.com

Юрист радить, перш за все, звіритися з даними, зазначеними в повістці. У документі має міститися така інформація: 

  • прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного або резервіста;
  • дата народження;
  • місце проживання;
  • дата і час явки до ТЦК та СП;
  • причина явки;
  • печатка та підпис особи, яка виписала повістку.

Як зазначає Лавренюк, як правило, такі повістки не є належним чином заповнені, містять орфографічні та інші помилки.

"Звіривши дані у повістці, особа може з’явитися на вказаний час та дату до ТЦК та СП, а може й проігнорувати таку повістку. Обидва варіанти є правильними, адже якщо військовозобов’язана особа бажає служити або має підстави для відстрочки від мобілізації, то звернення до ТЦК та СП — це адекватне рішення. Але якщо не має бажання зустрічатися з працівниками цього органу, то не прийти за повісткою, знайденою у дверях, не означає порушити норми законодавства", — пояснив юрист.

Лавренюк додав, що неявка до ТЦК та СП без поважних причин може призвести до притягнення до адміністративної відповідальності, але у випадку, якщо повістку отримано належним чином, тобто під особистий підпис.

Раніше ми повідомляли, де українцям можуть вручити бойову повістку.

Нагадаємо, ми писали, офіцер ЗСУ попередив українців, як ТЦК порушують закон при врученні повістки.

Також ми розповідали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому, та який має бути порядок дій.

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