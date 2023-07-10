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Мобилизация в Украине: можно ли проигнорировать повестку в дверях или почтовом ящике

10 июля 2023 23:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине: можно ли проигнорировать повестку в дверях или почтовом ящике
Повестка в руках. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Мобилизация в Украине продолжается. В то время военнообязанным украинцам все чаще стали покидать повестку в дверях или почтовом ящике.

Можно ли проигнорировать документ, выданный таким образом, — объяснил адвокат Роман Симутин.

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Повестку вручил дворник

По словам адвоката, в повестке могут указывать, что "сообщение и повестки считаются должным образом врученными через обслуживающую организацию", то есть ЖЭК. Это означает, что документ был вручен через дворника.

В таком случае существует два варианта. Если военнообязанный забирает повестку и расписывается, то не важно, кто и как ее вручил. Ведь документ уже подписан.

Повестка в дверях или почтовом ящике

Если же повестку оставили в дверях или почтовом ящике, то ее, по словам Симутина, можно проигнорировать.

То есть военнообязанный ее не подписывал. А значит, представители военкомата не смогут доказать, что дали повестку.

 

Напомним, ранее мы писали, как мужчинам официально получить право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

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