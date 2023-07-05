Хто може отримати одноразову грошову допомогу під час мобілізації та скільки

Одноразові грошові виплати військовим, які підписали контракт із ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років призивають на військову службу. Добровольці також можуть вступити до лав ЗСУ, підписавши контракт. У такому разі їм можуть виплатити одноразову грошову допомогу.

Для кого саме передбачена така грошова виплата, а яким категоріям її не виплачуватимуть, розповіли у пресслужбі Міністерства оборони України.

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Хто може отримати одноразову грошову допомогу

На одноразову грошову допомогу можуть розраховувати військові:

які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

які приймаються на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;

офіцерського складу – рік і більше;

на 5 років і більше – призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ.

Військові ЗСУ. Фото: ЖОТЦК та СП

Яка сума одноразової грошової допомоги

Одноразова грошова виплата виплачується одразу у такому розмірі:

для осіб рядового складу — 21 472 грн ;

; для осіб сержантського та старшинського складу — 24 156 грн ;

; для осіб офіцерського складу — 26 840 грн.

Як отримати грошову допомогу

Як повідомили у пресслужбі Міноборони, для того, щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Кому не виплачують одноразову грошову допомогу

Є категорії військових, які не можуть отримати виплату. Зокрема грошова допомога не виплачується:

особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший — на посаду сержантського та старшинського складу;

особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу;

особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

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