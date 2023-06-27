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Зарплати в армії: які суми зараз виплачують у сухопутних військах

27 червня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в армії — які суми зараз виплачують у сухопутних військах
Українські військові ЗСУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні рівень грошового забезпечення Сухопутних військ Збройних сил України залежить від низки факторів. Зокрема, найбільше платять командирам.

Про це свідчить інформація Міністерства оборони України.

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Виплати у сухопутних військах

Загалом військовослужбовцям нараховують виплати, які складаються із грошового забезпечення (основної зарплатні), зокрема, на основі звання, посади та вислуги років. Також у виплату входить сума грошової винагороди, ініційованої президентом на час воєнного стану — від 30 до 100 тисяч гривень.

До 1 лютого цього року винагороду надавали усім силовикам та курсантам по всій країні. Після цієї дати вона залежить від:

  • району перебування військових;
  • складності та специфіки виконання бойових та спецзавдань.

Залежно від обов'язків військові мають право на такі доплати:

  • по 30 тис. грн виплачують тим, хто виконує бойові завдання  безпосередньо в районах ведення бойових дій, згідно з наказами; 
  • 50 тис. грн може отримувати військовий, який виконує бойове завдання у складі органів військового управління, який управляє підрозділами першого ешелону оборони чи наступу на передовій;
  • 100 тис. грн отримує кожен військовий, який буру участь у бойових діях на лінії зіткнення.

Щомісяця грошове забезпечення та винагорода додаються і формується заробітна плата військових. Зокрема, стрільці Сухопутних військ отримують у 2023 році:

  • 20,5 тис. грн — отримують ті, хто не включений у склад угруповань військ і не виконують бойових завдань;
  • 50,5 тис. грн — виконують бойові (спеціальні) завдання;
  • 120,5 тис. грн — якщо безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Залежно від звань військові отримують:

  • командир бригади — 50,1 тис. грн;
  • заступник командира бригади — 48,9 тис. грн;
  • командир батальйону — 36,4 тис. грн;
  • командир роти — 31,2 тис. грн;
  • командир взводу — 28,2 тис. грн;
  • головний сержант роти — 26 тис. грн.

Більше про виплати

Нагадаємо, під час повномасштабної війни кожен військовослужбовець як в тилу, так і на передовій отримує належне грошове забезпечення. Після завершення бойових дій військові також можуть розраховувати на виплати, сума яких залежатиме від певних обставин.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

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